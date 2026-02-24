Вчені виявили 1200-річну знахідку, яка пояснює занепад цивілізація мая

Близько 1200 років тому одна з найрозвиненіших цивілізацій доколумбової Америки, цивілізація мая, пережила стрімкий занепад. Всього за століття великі міста на півострові Юкатан спорожніли, а урбанізовані центри перетворилися на руїни. Що стало причиною цього колапсу, історики намагаються з’ясувати десятиліттями.

Посуха стала причиною краху цивілізації мая. Фото з відкритих джерел

Нове пояснення занепаду цивілізації мая може дати дослідження крижаних кернів, проведене професором Полом Маєвським з Університет штату Мен. У межах роботи для документального фільму Ancient Apocalypse він проаналізував 1200-річні зразки льоду та звернув увагу на різке зниження рівня амонію в атмосфері того часу.

"Перше, на що ми звернули увагу, це наші дані щодо амонію. А амоній — це хімічна речовина, яка потрапляє в атмосферу і яка говорить нам про те, чи було багато рослинності в північній півкулі", — сказав Маєвський.

Як пояснює науковець, амоній є своєрідним індикатором кількості рослинності, тому його падіння свідчить про зменшення зеленого покриву та масштабну посуху. Менше рослин призводить до меншого випаровування води, що своєю чергою зменшує кількість дощів. За словами вченого, такий кліматичний ланцюг міг призвести до неврожаю, голоду та масового відтоку населення з міст мая.

Додаткові дослідження вказують і на роль вирубки лісів. Активне розширення сільськогосподарських угідь зменшило здатність екосистеми утримувати вологу, що лише посилило посуху. Парадоксально, але спроба забезпечити міста їжею могла запустити процес занепаду цивілізації мая.

Зауважимо, що кліматична теорія лише одна з версій. Серед інших причин занепаду цивілізації мая вчені також називають політичні конфлікти, боротьбу за владу, перенаселення та соціальну нестабільність. Крім того, у 16 столітті прихід європейців і хвороби, які вони принесли, остаточно змінили демографічну карту регіону.

Однак, попри занепад, народ мая не зник повністю. Сьогодні мільйони їхніх нащадків продовжують жити в Центральній Америці, зберігаючи мову та культурні традиції.

