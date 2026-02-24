Ученые обнаружили 1200-летнюю находку, объясняющую упадок цивилизация мая

Около 1200 лет назад одна из самых развитых цивилизаций доколумбовой Америки, цивилизация майя, пережила стремительный упадок. Всего за столетие крупные города на полуострове Юкатан опустели, а урбанизированные центры превратились в руины. Что явилось причиной этого коллапса, историки пытаются выяснить десятилетиями.

Засуха стала причиной крушения цивилизации майя. Фото из открытых источников

Новое объяснение упадка цивилизации мая может дать исследование ледяных кернов, проведенное профессором Полом Маевским из Университета штата Мэн. В рамках работы для документального фильма Ancient Apocalypse он проанализировал 1200-летние образцы льда и обратил внимание на резкое понижение уровня аммония в атмосфере того времени.

"Первое, на что мы обратили внимание, это наши данные по аммонию. А аммоний — это химическое вещество, которое попадает в атмосферу и говорит нам о том, было ли много растительности в северном полушарии", — сказал Маевский.

Как объясняет ученый, аммоний является своеобразным индикатором количества растительности, поэтому его падение свидетельствует об уменьшении зеленого покрова и масштабной засухе. Меньше растений приводит к меньшему испарению воды, что в свою очередь уменьшает количество дождей. По словам ученого, такая климатическая цепь могла привести к неурожаю, голоду и массовому оттоку населения из городов майя.

Дополнительные исследования указывают и на роль вырубки лесов. Активное расширение сельскохозяйственных угодий уменьшило способность экосистемы удерживать влагу, что лишь усугубило засуху. Парадоксально, но попытка обеспечить города едой могла запустить процесс упадка цивилизации майя.

Заметим, что климатическая теория только одна из версий. Среди других причин упадка цивилизации майя ученые также называют политические конфликты, борьбу за власть, перенаселение и социальную нестабильность. Кроме того, в 16 веке приход европейцев и болезни, которые они принесли, окончательно изменили демографическую карту региона.

Однако, несмотря на упадок, народ майя не исчез полностью. Сегодня миллионы их потомков продолжают жить в Центральной Америке, сохраняя язык и традиции.

