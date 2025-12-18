Вчені створили інтерактивну карту всіх 2,75 мільярда будівель на Землі: можна знайти свій дім

Дослідники з Мюнхенського технічного університету опублікували найбільшу в історії інтерактивну базу даних будівель, яка охоплює майже кожну фізичну споруду на планеті, зокрема від вашого будинку до сараю десь у степах Монголії. Проєкт отримав назву Global Building Atlas і вважається проривом у світовій картографії та урбаністичних дослідженнях.

Центр Києва на мапі Global Building Atlas

Для створення карти вчені об’єднали понад 800 тисяч супутникових знімків 2019 року та застосували алгоритми машинного навчання на основі штучного інтелекту. У результаті система ідентифікувала 2,75 мільярда будівель. Це на мільярд більше, ніж у будь-якому іншому подібному наборі даних. Крім того, деталізація у 30 разів перевищує попередні подібні 3D-моделі.

На відміну від традиційних карт, новий атлас фіксує не лише площу, а й висоту та об’єм кожної будівлі, а також її відстань до сусідніх об’єктів. Це дозволяє точніше оцінювати щільність забудови, рівень урбанізації та соціально-економічну нерівність між регіонами.

"Інформація про будівлі у 3D-форматі надає набагато точнішу картину урбанізації та бідності, ніж традиційні 2D-карти", — пояснив керівник проєкту професор Сяосян Чжу.

За його словами, команда вперше запровадила глобальний показник обсягу забудови на душу населення, який може стати важливим інструментом для аналізу бідності та сталого розвитку міст.

Мапа Global Building Atlas показує забудову у Європі

Мапа Global Building Atlas показує забудову у центрі Львова

Очікується, що Global Building Atlas використовуватимуть уряди та науковці для міського планування, оцінки наслідків зміни клімату та реагування на стихійні лиха. За перші дні після запуску платформу відвідали майже 300 тисяч користувачів, багато з яких уже змогли побачити 3D-модель власного будинку, села чи міста.

Ви можете переглянути 3D-модель вашого будинку, створену за допомогою інструмента тут.

