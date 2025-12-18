logo

Ученые создали интерактивную карту всех 2,75 миллиарда построек на Земле: можно найти свой дом
Ученые создали интерактивную карту всех 2,75 миллиарда построек на Земле: можно найти свой дом

Ученые создали самую большую в мире 3D-карту из 2,75 млрд зданий. Global Building Atlas показывает застройку планеты и социальное неравенство.

18 декабря 2025, 16:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Исследователи из Мюнхенского технического университета опубликовали крупнейшую в истории интерактивную базу данных зданий, охватывающую почти каждое физическое сооружение на планете, в частности от вашего дома до сарая где-то в степях Монголии. Проект получил название Global Building Atlas и считается прорывом в мировой картографии и урбанистических исследованиях.

Ученые создали интерактивную карту всех 2,75 миллиарда построек на Земле: можно найти свой дом

Центр Киева на карте Global Building Atlas

Для создания карты ученые объединили более 800 000 спутниковых снимков 2019 года и применили алгоритмы машинного обучения на основе искусственного интеллекта. В результате система идентифицировала 2,75 миллиарда построек. Это на миллиард больше, чем в любом другом подобном наборе данных. Кроме того, детализация в 30 раз превышает предыдущие подобные 3D модели.

В отличие от традиционных карт новый атлас фиксирует не только площадь, но и высоту и объем каждого здания, а также его расстояние до соседних объектов. Это позволяет более точно оценивать плотность застройки, уровень урбанизации и социально-экономическое неравенство между регионами.

"Информация о зданиях в 3D-формате дает намного более точную картину урбанизации и бедности, чем традиционные 2D-карты", — объяснил руководитель проекта профессор Сяосян Чжу.

По его словам, команда впервые ввела глобальный показатель объема застройки на душу населения, который может стать важным инструментом анализа бедности и устойчивого развития городов.

Ученые создали интерактивную карту всех 2,75 миллиарда построек на Земле: можно найти свой дом - фото 2

Карта Global Building Atlas показывает застройку в Европе

Ученые создали интерактивную карту всех 2,75 миллиарда построек на Земле: можно найти свой дом - фото 2

Карта Global Building Atlas показывает застройку в центре Львова

Ожидается, что Global Building Atlas будут использовать правительства и ученые для городского планирования, оценки последствий изменения климата и реагирования на стихийные бедствия. За первые дни после запуска платформу посетили около 300 тысяч пользователей, многие из которых уже смогли увидеть 3D-модель собственного дома, села или города.

Вы можете просмотреть 3D-модель вашего дома, созданную с помощью инструмента здесь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые создали карту человеческих предков во времени и пространстве.



Источник: https://tubvsig-so2sat-vm1.srv.mwn.de/
