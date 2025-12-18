Ученые создали интерактивную карту всех 2,75 миллиарда построек на Земле: можно найти свой дом

Исследователи из Мюнхенского технического университета опубликовали крупнейшую в истории интерактивную базу данных зданий, охватывающую почти каждое физическое сооружение на планете, в частности от вашего дома до сарая где-то в степях Монголии. Проект получил название Global Building Atlas и считается прорывом в мировой картографии и урбанистических исследованиях.

Центр Киева на карте Global Building Atlas

Для создания карты ученые объединили более 800 000 спутниковых снимков 2019 года и применили алгоритмы машинного обучения на основе искусственного интеллекта. В результате система идентифицировала 2,75 миллиарда построек. Это на миллиард больше, чем в любом другом подобном наборе данных. Кроме того, детализация в 30 раз превышает предыдущие подобные 3D модели.

В отличие от традиционных карт новый атлас фиксирует не только площадь, но и высоту и объем каждого здания, а также его расстояние до соседних объектов. Это позволяет более точно оценивать плотность застройки, уровень урбанизации и социально-экономическое неравенство между регионами.

"Информация о зданиях в 3D-формате дает намного более точную картину урбанизации и бедности, чем традиционные 2D-карты", — объяснил руководитель проекта профессор Сяосян Чжу.

По его словам, команда впервые ввела глобальный показатель объема застройки на душу населения, который может стать важным инструментом анализа бедности и устойчивого развития городов.

Карта Global Building Atlas показывает застройку в Европе

Карта Global Building Atlas показывает застройку в центре Львова

Ожидается, что Global Building Atlas будут использовать правительства и ученые для городского планирования, оценки последствий изменения климата и реагирования на стихийные бедствия. За первые дни после запуска платформу посетили около 300 тысяч пользователей, многие из которых уже смогли увидеть 3D-модель собственного дома, села или города.

Вы можете просмотреть 3D-модель вашего дома, созданную с помощью инструмента здесь.

