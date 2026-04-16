logo_ukra

BTC/USD

75056

ETH/USD

2356.95

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Вчені пояснили, чому ми насправді дихаємо лише однією ніздрею
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені пояснили, чому ми насправді дихаємо лише однією ніздрею

Вчені пояснили, чому люди зазвичай дихають однією ніздрею сильніше. Що приховує носовий цикл.

16 квітня 2026, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Багато людей хоча б раз помічали дивну особливість, коли здається, що повітря проходить лише через одну ніздрю, тоді як інша працює слабше, але при цьому у вас немає застуди. Таким чином ви не божеволієте, а помітили один з найменш відомих циклів у вашому тілі. За словами вчених, це абсолютно нормальне явище, яке називається носовим циклом.

Чому людина дихає більше однією ніздрею. Фото: freepik

Вчені пояснюють, що організм людини природним чином чергує активність ніздрів. У певний момент одна з них пропускає приблизно 75% повітря, тоді як інша — 25%. Через кілька годин ролі змінюються, і домінувати починає інша ніздря. Такий цикл зазвичай триває від двох до трьох годин.

За словами лікаря Майкла Беннінгера з клініки Клівленда, більшість людей не помічають цього процесу, адже він відбувається автоматично. Однак виявити його можна простим способом. Якщо видихнути повітря через ніс на дзеркало, на поверхні з’являться два запітнілих сліди, але один із них буде більшим, що показує різницю у пропуску повітря.

"Ніхто точно не знає, чому виникає носовий цикл. Проте є одна популярна теорія, яка припускає, що цей цикл пов'язаний з тим, що дозволяє волозі накопичуватися з одного боку, щоб вона не ставала надто сухою", — пояснив Беннінгер.

Носовий цикл може ставати більш помітним під час сну. Наприклад, коли людина лежить на боці, нижня ніздря під дією сили тяжіння може частково закладатися. Якщо в цей момент вона ще й перебуває у пасивній фазі циклу, дихання може стати складнішим, і людина іноді прокидається.

Однак постійна закладеність лише однієї ніздрі може свідчити про інші причини, наприклад, викривлення носової перегородки або поліпи в носі. У таких випадках лікарі радять звернутися до спеціаліста. 

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.livescience.com/breathing-nose-sides
Теги:

Новини

Всі новини