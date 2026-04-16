Вчені пояснили, чому ми насправді дихаємо лише однією ніздрею

Багато людей хоча б раз помічали дивну особливість, коли здається, що повітря проходить лише через одну ніздрю, тоді як інша працює слабше, але при цьому у вас немає застуди. Таким чином ви не божеволієте, а помітили один з найменш відомих циклів у вашому тілі. За словами вчених, це абсолютно нормальне явище, яке називається носовим циклом.

Чому людина дихає більше однією ніздрею. Фото: freepik

Вчені пояснюють, що організм людини природним чином чергує активність ніздрів. У певний момент одна з них пропускає приблизно 75% повітря, тоді як інша — 25%. Через кілька годин ролі змінюються, і домінувати починає інша ніздря. Такий цикл зазвичай триває від двох до трьох годин.

За словами лікаря Майкла Беннінгера з клініки Клівленда, більшість людей не помічають цього процесу, адже він відбувається автоматично. Однак виявити його можна простим способом. Якщо видихнути повітря через ніс на дзеркало, на поверхні з’являться два запітнілих сліди, але один із них буде більшим, що показує різницю у пропуску повітря.

"Ніхто точно не знає, чому виникає носовий цикл. Проте є одна популярна теорія, яка припускає, що цей цикл пов'язаний з тим, що дозволяє волозі накопичуватися з одного боку, щоб вона не ставала надто сухою", — пояснив Беннінгер.

Носовий цикл може ставати більш помітним під час сну. Наприклад, коли людина лежить на боці, нижня ніздря під дією сили тяжіння може частково закладатися. Якщо в цей момент вона ще й перебуває у пасивній фазі циклу, дихання може стати складнішим, і людина іноді прокидається.

Однак постійна закладеність лише однієї ніздрі може свідчити про інші причини, наприклад, викривлення носової перегородки або поліпи в носі. У таких випадках лікарі радять звернутися до спеціаліста.

