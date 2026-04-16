Ученые объяснили, почему мы действительно дышим лишь одной ноздрей

Многие люди хотя бы раз замечали странную особенность, когда кажется, что воздух проходит только через одну ноздрю, в то время как другая работает слабее, но при этом у вас нет простуды. Таким образом вы не сходите с ума, а заметили один из наименее известных циклов в вашем теле. По словам ученых, это абсолютно нормальное явление, называемое носовым циклом.

Почему человек дышит больше одной ноздрей. Фото: freepik

Ученые объясняют, что организм человека естественным образом чередует активность ноздрей. В определенный момент одна из них пропускает примерно 75% воздуха, тогда как другая – 25%. Через несколько часов роли меняются, и доминировать начинает другая ноздря. Такой цикл обычно длится от двух до трех часов.

По словам врача Майкла Беннингера из клиники Кливленда, большинство людей не замечают этот процесс, ведь он происходит автоматически. Однако обнаружить его можно простым способом. Если выдохнуть воздух через нос на зеркало, на поверхности появятся два запотевших следа, но один из них будет больше, что показывает разницу в пропуске воздуха.

"Никто точно не знает, почему возникает носовой цикл. Однако есть одна популярная теория, которая предполагает, что этот цикл связан с тем, что позволяет влаге накапливаться с одной стороны, чтобы она не становилась слишком сухой", — пояснил Беннингер.

Носовой цикл может становиться заметнее во время сна. Например, когда человек лежит на боку, нижня ноздря под действием силы тяжести может частично закладываться. Если в этот момент она еще и находится в пассивной фазе цикла, дыхание может стать сложнее, и человек иногда просыпается.

Однако постоянная заложенность только одной ноздри может свидетельствовать о других причинах, например, искривлении носовой перегородки или полипе в носу. В таких случаях врачи советуют обратиться к специалисту.

