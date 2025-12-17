Вчені попереджають, що невдовзі світ зануриться в повну темряву на 6 хвилин

Вчені попереджають про рідкісне астрономічне явище, яке змусить частину планети зануритися у майже повну денну темряву більш ніж на шість хвилин. Йдеться про повне сонячне затемнення, яке відбудеться 2 серпня 2027 року і стане найдовшим за останні сто років.

Сонячне затемнення з космосу. Фото: NASA

Під час цього явища Місяць повністю закриє Сонце, створивши так звану фазу "тотальності", коли денне світло майже зникає, температура знижується, а на небі з’являються зірки. За розрахунками астрономів, максимальна тривалість сонячного затемнення сягне 6 хвилин 23 секунд, що є надзвичайно рідкісним показником для повних сонячних затемнень.

Найкращі умови для спостереження за сонячним затемненням у 2027 році будуть у Північній Африці. Зокрема, в єгипетському місті Луксор затемнення триватиме найдовше. Саме тому подію вже назвали Великим північноафриканським затемненням. Це сонячне затемнення також зможуть побачити мешканці низки інших країн: Іспанія, Гібралтар, Марокко, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Судан, Саудівська Аравія, Ємен, Сомалі.

Астрономи зазначають, що поєднання орбітальних параметрів Землі, Місяця та Сонця робить такі тривалі затемнення вкрай рідкісними. Після 2027 року подібного за масштабом явища доведеться чекати ще кілька десятиліть.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про повні сонячні затемнення до 2034 року. Коли будуть наступні повні сонячні затемнення, в яких країнах їх можна буде побачити та скільки вони триватимуть.

Також "Коментарі" писали, що 12 серпня 2026 року Ісландія стане центром для спостереження повного сонячного затемнення. Туристи масово викуповують квитки до країни.