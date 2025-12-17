logo

BTC/USD

86751

ETH/USD

2935.64

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Ученые предупреждают, что вскоре мир погрузится в полную тьму на 6 минут
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые предупреждают, что вскоре мир погрузится в полную тьму на 6 минут

2 августа 2027 года произойдет уникальное полное солнечное затмение, которое погрузит часть Земли во тьму более чем на шесть минут.

17 декабря 2025, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ученые предупреждают о редком астрономическом явлении, которое заставит часть планеты погрузиться в почти полную дневную тьму более чем на шесть минут. Речь идет о полном солнечном затмении, которое состоится 2 августа 2027 года и станет самым длинным за последние сто лет.

Ученые предупреждают, что вскоре мир погрузится в полную тьму на 6 минут

Солнечное затмение из космоса. Фото: NASA

Во время этого явления Луна полностью закроет Солнце, создав так называемую фазу "тотальности", когда дневной свет почти исчезает, температура снижается, а на небе появляются звезды. По расчетам астрономов, максимальная продолжительность солнечного затмения составит 6 минут 23 секунды, что является чрезвычайно редким показателем для полных солнечных затмений.

Лучшие условия для наблюдения за солнечным затмением в 2027 году будут в Северной Африке. В частности, в египетском городе Луксор затемнение будет продолжаться дольше всего. Именно поэтому событие уже назвали Большим североафриканским затмением. Это солнечное затмение также смогут увидеть жители других стран: Испания, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Судан, Саудовская Аравия, Йемен, Сомали.

Астрономы отмечают, что сочетание орбитальных параметров Земли, Луны и Солнца делает столь длительные затемнения крайне редкими. После 2027 года подобного по масштабу явления придется ждать еще несколько десятилетий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о полных солнечных затмениях до 2034 года. Когда будут следующие полные солнечные затмения, в каких странах их можно будет увидеть и сколько они будут продолжаться.

Также "Комментарии" писали, что 12 августа 2026 года Исландия станет центром для наблюдения полного солнечного затмения. Туристы массово выкупают билеты в страну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости