Ученые предупреждают, что вскоре мир погрузится в полную тьму на 6 минут

Ученые предупреждают о редком астрономическом явлении, которое заставит часть планеты погрузиться в почти полную дневную тьму более чем на шесть минут. Речь идет о полном солнечном затмении, которое состоится 2 августа 2027 года и станет самым длинным за последние сто лет.

Солнечное затмение из космоса. Фото: NASA

Во время этого явления Луна полностью закроет Солнце, создав так называемую фазу "тотальности", когда дневной свет почти исчезает, температура снижается, а на небе появляются звезды. По расчетам астрономов, максимальная продолжительность солнечного затмения составит 6 минут 23 секунды, что является чрезвычайно редким показателем для полных солнечных затмений.

Лучшие условия для наблюдения за солнечным затмением в 2027 году будут в Северной Африке. В частности, в египетском городе Луксор затемнение будет продолжаться дольше всего. Именно поэтому событие уже назвали Большим североафриканским затмением. Это солнечное затмение также смогут увидеть жители других стран: Испания, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Судан, Саудовская Аравия, Йемен, Сомали.

Астрономы отмечают, что сочетание орбитальных параметров Земли, Луны и Солнца делает столь длительные затемнения крайне редкими. После 2027 года подобного по масштабу явления придется ждать еще несколько десятилетий.

