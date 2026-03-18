Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені попереджають: додатково вмиратиме по пів мільйона людей щороку
Вчені попереджають: додатково вмиратиме по пів мільйона людей щороку

До 2050 року через спеку може помирати до 500 тисяч людей додатково.

18 березня 2026, 15:20
Автор:
Slava Kot

Зміна клімату може мати несподіваний і небезпечний вплив на здоров’я людей у всьому світі. Вчені попереджають, що через зростання температури люди дедалі рідше займаються фізичною активністю. Як наслідок, це може призвести до пів мільйона додаткових передчасних смертей щороку до 2050 року.

Глобальне потепління збільшить кількість смертей. Фото: pixabay

Вчені проаналізували дані з 156 країн за період з 2000 до 2022 року та змоделювали, як підвищення температури впливатиме на рівень фізичної активності населення. Свої результати досліджень вони опублікували в науковому журналі The Lancet Global Health, де стверджують, що щороку додатково може помирати до пів мільйона людей.

За словами дослідника Крістіана Гарсії‑Вітульскі, кожен додатковий місяць з середньою температурою понад 27,8 градусів Цельсія підвищує рівень фізичної неактивності приблизно на 1,5 відсоткового пункту. У країнах з низьким і середнім доходом цей показник може сягати 1,85 пункту.

Як пояснює вчений, фізична неактивність уже зараз є серйозною проблемою для громадського здоров’я. За оцінками дослідників, вона пов’язана приблизно з 5% смертей серед дорослого населення. Недостатня рухливість підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, деяких видів раку та психічних розладів.

Найбільше зростання фізичної неактивності прогнозується у спекотних регіонах, зокрема у країнах Центральної Америки, Карибського басейну, східної частини Африки на південь від Сахари та екваторіальної Південно-Східної Азії.

Дослідники також наголошують на факторі глобальної нерівності. Регіони, які найбільше потерпатимуть від спеки, часто мають менше ресурсів для адаптації, зокрема обмежений доступ до кондиціонованих приміщень, тіньових зон чи безпечної інфраструктури для занять спортом.

"Залишатися активним у світі, що теплішає, залежить не лише від особистої мотивації, а й від міського дизайну, інфраструктури та доступу до достовірної інформації. На практиці, кліматично стійка політика фізичної активності – це та, яка допомагає людям залишатися активними безпечно навіть за спекотніших умов", — сказав Гарсія-Вітульскі.

За його словами, серед можливих рішень може бути озеленення міст, створення затінених громадських просторів, доступ до охолоджених спортивних об’єктів та інформування населення про безпечні способи фізичної активності під час спеки.

Джерело: https://www.theguardian.com/environment/2026/mar/16/reduced-physical-activity-due-to-global-heating-rise-health-issues-study
