Ученые предупреждают: дополнительно будет умирать по полмиллиона человек каждый год

Изменение климата может оказать неожиданное и опасное влияние на здоровье людей во всем мире. Ученые предупреждают, что из-за роста температуры люди все реже занимаются физической активностью. Как следствие, это может привести к полумиллиону дополнительных преждевременных смертей ежегодно к 2050 году.

Глобальное потепление увеличит количество смертей. Фото: pixabay

Ученые проанализировали данные из 156 стран за период с 2000 по 2022 год и смоделировали, как повышение температуры будет влиять на уровень физической активности населения. Свои результаты исследований они опубликовали в научном журнале The Lancet Global Health, где утверждают, что ежегодно может дополнительно умирать до полмиллиона человек.

По словам исследователя Кристиана Гарсии-Витульски, каждый дополнительный месяц со средней температурой более 27,8 градуса Цельсия повышает уровень физической неактивности примерно на 1,5 процентного пункта. В странах с низким и средним доходом этот показатель может достигать 1,85 пункта.

Как объясняет ученый, физическая неактивность уже сейчас серьезная проблема для общественного здоровья. По оценкам исследователей она связана примерно с 5% смертей среди взрослого населения. Недостаточная подвижность повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака и психических расстройств.

Наибольший рост физической неактивности прогнозируется в жарких регионах, в частности, в странах Центральной Америки, Карибского бассейна, восточной части Африки к югу от Сахары и экваториальной Юго-Восточной Азии.

Исследователи также отмечают фактор глобального неравенства. У регионов, которые больше всего страдают от жары, часто имеют меньше ресурсов для адаптации, в том числе ограниченный доступ к кондиционированным помещениям, теневым зонам или безопасной инфраструктуре для занятий спортом.

"Остаться активным в теплеющем мире зависит не только от личной мотивации, но и от городского дизайна, инфраструктуры и доступа к достоверной информации. На практике, климатически устойчивая политика физической активности – это та, которая помогает людям оставаться активными безопасно даже при более жарких условиях", — сказал Гарсия-Витульски.

По его словам, среди возможных решений может быть озеленение городов, создание затененных общественных пространств, доступ к охлажденным спортивным объектам и информирование населения о безопасных способах физической активности во время жары.

