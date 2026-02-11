Університет за 3 роки: випускникам 2029 року кардинально скорочують навчання у вишах

В Україні готуються серйозні зміни у системі вищої освіти: випускники пілотних академічних ліцеїв, які завершать 12 клас у 2029 році, навчатимуться у вишах на бакалавраті не чотири, а три роки. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, підкреслюючи, що зміни стосуватимуться першого покоління випускників старшої профільної школи та забезпечать логічну спадкоємність у переході від середньої освіти до університету.

Освітня реформа перевертає правила гри: перші 12-класники підуть на трирічний бакалаврат

"Вони першими випустяться у 2029 році і вступатимуть на трирічний бакалаврат у закладах вищої освіти. Це дозволить відпрацювати нову модель та забезпечити її сталість", – зазначила Кузьмичова. Міністерство акцентує, що така реформа передбачає активну підготовку програм, щоб випускники могли отримати повноцінні знання за скорочений термін навчання.

Варто зазначити, що у 2029 році очікується невелика кількість випускників академічних ліцеїв, і це відкриває нові можливості для університетів. Виші вже планують конкуренцію за абітурієнтів: пропонуватимуть додаткові освітні бонуси, підтримку у навчанні та перспективи міжнародного співробітництва, що має мотивувати молодь обирати навчання у державних закладах.

Проте не всі освітні експерти підтримують скорочення бакалаврату. Ректорка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова називає трирічний бакалаврат "великою містифікацією". За її словами, державні стандарти передбачають бакалаврат від 240 кредитів, а закон дозволяє 180–240 кредитів. Це створює юридичну невідповідність, особливо для програм подвійних дипломів із європейськими університетами.

"Для того щоб програма подвійного диплому була дійсно повноцінною, необхідно мати бакалаврат на 180 кредитів. Проблема в тому, що більшість державних стандартів вимагає 240 кредитів, і це може стати перепоною для інтеграції наших студентів у міжнародні програми", – пояснила Семенова.

Водночас представники МОН запевняють, що трирічний бакалаврат буде ретельно продуманий, з переглянутими програмами дисциплін і навчальними планами. Основна мета — дати студентам достатню кількість практичних навичок, а також базові академічні знання, щоб вони могли одразу після закінчення університету працювати за спеціальністю або продовжувати навчання у магістратурі.

Експерти відзначають, що така зміна може стимулювати університети до модернізації викладання, впровадження більш інтерактивних та практичних методів навчання. Трирічний бакалаврат також спрощує інтеграцію українських випускників у європейську освітню систему та відкриває шлях до участі у програмах обміну та стажування.

Варто пам’ятати, що трирічний бакалаврат стосуватиметься лише випускників академічних ліцеїв 2029 року, які завершать старшу школу за профільною програмою. Для решти випускників стандартна чотирирічна модель залишатиметься чинною.

Таким чином, реформа бакалаврату 2029 року стає першим великим кроком у модернізації української вищої освіти, але одночасно породжує нові виклики щодо сумісності з чинними державними стандартами та міжнародними вимогами.

