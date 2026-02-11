Университет за 3 года: выпускникам 2029 года кардинально сокращают обучение в вузах

В Украине готовятся серьезные изменения в системе высшего образования: выпускники пилотных академических лицеев, которые завершат 12 класс в 2029 году, будут учиться в вузах на бакалавриате не четыре, а три года. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, подчеркивая, что изменения будут касаться первого поколения выпускников старшей профильной школы и обеспечат логическую преемственность в переходе от среднего образования в университет.

Образовательная реформа переворачивает правила игры: первые 12-классники пойдут на трехлетний бакалавриат

"Они первыми выпустятся в 2029 году и будут поступать на трехлетний бакалавриат в заведениях высшего образования. Это позволит отработать новую модель и обеспечить ее постоянство", – отметила Кузьмичева. Министерство акцентирует, что такая реформа подразумевает активную подготовку программ, чтобы выпускники могли получить полноценные знания за сокращенный срок обучения.

Стоит отметить, что в 2029 году ожидается небольшое количество выпускников академических лицеев, что открывает новые возможности для университетов. Вузы уже планируют конкуренцию за абитуриентов: будут предлагать дополнительные образовательные бонусы, поддержку в обучении и перспективы международного сотрудничества, которые должны мотивировать молодежь выбирать обучение в государственных учреждениях.

Однако не все образовательные эксперты поддерживают сокращение бакалавриата. Ректор Национального университета "Киевский авиационный институт" Ксения Семенова называет трехлетний бакалавриат "большой мистификацией". По ее словам, государственные стандарты предусматривают бакалавриат от 240 кредитов, а закон разрешает 180–240 кредитов. Это создает юридическое несоответствие особенно для программ двойных дипломов с европейскими университетами.

"Для того, чтобы программа двойного диплома была действительно полноценной, необходимо иметь бакалавриат на 180 кредитов. Проблема в том, что большинство государственных стандартов требуют 240 кредитов, и это может стать препятствием для интеграции наших студентов в международные программы", – пояснила Семенова.

В то же время представители МОН уверяют, что трехлетний бакалавриат будет тщательно продуман, с пересмотренными программами дисциплин и учебными планами. Основная цель – дать студентам достаточное количество практических навыков, а также базовые академические знания, чтобы они могли сразу после окончания университета работать по специальности или продолжать обучение в магистратуре.

Эксперты отмечают, что такое изменение может стимулировать университеты к модернизации преподавания, внедрению более интерактивных и практических методов обучения. Трехлетний бакалавриат также упрощает интеграцию украинских выпускников в европейскую образовательную систему и открывает путь к участию в программах обмена и стажировки.

Следует помнить, что трехлетний бакалавриат будет касаться только выпускников академических лицеев 2029 года, которые завершат старшую школу по профильной программе. Для остальных выпускников стандартная четырехлетняя модель будет оставаться в силе.

Таким образом, реформа бакалавриата 2029 становится первым большим шагом в модернизации украинского высшего образования, но одновременно порождает новые вызовы относительно совместимости с действующими государственными стандартами и международными требованиями.

