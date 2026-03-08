Український професор опублікував у науковому журналі статтю про вигадану країну

Український науковець провів незвичайний експеримент та викрив проблему наукових журналів. Професор Київської школи економіки (KSE) Ігор Сердюк подав до фахового журналу "Національні інтереси України" статтю про вигадану країну, і вона була прийнята до друку фактично без перевірки.

Професор опублікував у журналі статтю про вигадану країну Муріноа. Фото з відкритих джерел

Матеріал під назвою "Продовольча безпека малих острівних держав в умовах постколоніального тиску: досвід Республіки Муріноа та уроки для України" описував історію неіснуючої держави Муріноа. У тексті стверджувалося, що острів Муріноа до 1946 року перебував під владою Франції, а після здобуття незалежності розвинув успішну економіку.

Крім того, автором дослідження був вказаний вигаданий історик Василь Сокаленко, який нібито працює у "музеї історії на Волині", якого також не існує. За словами Сердюка, текст був створений за допомогою штучного інтелекту ChatGPT приблизно за пів години.

Як повідомляють журналісти "Бабеля", редакція журналу "Національні інтереси України" прийняла матеріал до друку лише через сім хвилин після подання. Після сплати публікаційного внеску у 1200 гривень стаття з’явилася у першому номері видання за 2026 рік.

Науковий журнал опублікував статтю про неіснуючу країну Муріноа

Професор пояснив, що його експеримент був реакцією на численні запрошення від так званих "фабрик наукових журналів", які пропонують швидкі публікації для виконання формальних вимог Міністерства освіти і науки.

"Десь під Новий рік, я надихнувся черговим спамом від фабрики фахових журналів, яка запрошували подавати статті "для виконання вимог МОН", і за пів години з GPT написав статтю про неіснуючу країну", — розповів Сердюк.

Крім того, професор у своїй публікації залишив підказку. В англомовній анотації він прямо зазначив, що Муріноа — це вигадана країна. Проте це не завадило редакції "Національні інтереси України" прийняти текст.

Згідно з академічними стандартами, наукові статті повинні проходити складну процедуру рецензування. Спочатку редакція перевіряє відповідність тематиці журналу, після чого матеріал передають незалежним експертам, зазвичай кандидатам або докторам наук. Вони аналізують джерела, новизну дослідження, аргументацію та наукову етику. Однак у цьому випадку жодного повноцінного рецензування, ймовірно, не відбулося. 3 березня редакція "Національні інтереси України" повідомила автора про відкликання статті.

Журнал "Національні інтереси України" входить до офіційного переліку фахових видань України (категорія "Б"), де публікації можуть використовуватися для захисту дисертацій та отримання наукових звань. У ньому свої матеріали публікували, зокрема Валерій Залужний, Давид Арахамія та Олександр Півненко.

Ірина Жукова

Як пише "Бабель", групу "Наукові перспективи" очолює кандидатка наук Ірина Жукова. За даними розслідування Bihus.Info вона раніше була опоненткою кандидатської дисертації екснардепа Іллі Киви і на захисті дала його роботі позитивний відгук. Журналісти намагалися зв’язатися з Жукової, але, за їх даними, кандидатка наук відмовилася коментувати роботу видавничої групи, а потім заблокувала номер.

