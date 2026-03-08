Украинский профессор опубликовал в научном журнале статью о выдуманной стране

Украинский ученый провел необычный эксперимент и разоблачил проблему научных журналов. Профессор Киевской школы экономики (KSE) Игорь Сердюк подал в профессиональный журнал "Национальные интересы Украины" статью о вымышленной стране, и она была принята в печать фактически без проверки.

Профессор опубликовал в журнале статью о придуманной стране Муриноа. Фото из открытых источников

Материал под названием "Продовольственная безопасность малых островных государств в условиях постколониального давления: опыт Республики Муриноа и уроки для Украины" описывал историю несуществующего государства Муриноа. В тексте утверждалось, что остров Муриноа до 1946 года находился во власти Франции, а после обретения независимости развил успешную экономику.

Кроме того, автором исследования был указан вымышленный историк Василий Сокаленко, якобы работающий в "музее истории на Волыни", которого также не существует. По словам Сердюка, текст был создан с помощью искусственного интеллекта ChatGPT примерно за полчаса.

Как сообщают журналисты "Бабеля", редакция журнала "Национальные интересы Украины" приняла материал к печати только через семь минут после представления. После уплаты публикационного взноса в 1200 гривен статья появилась в первом номере издания за 2026 год.

Научный журнал опубликовал статью о несуществующей стране Муриноа

Профессор пояснил, что его эксперимент являлся реакцией на многочисленные приглашения от так называемых "фабрик научных журналов", предлагающих быстрые публикации для выполнения формальных требований Министерства образования и науки.

"Где-то под Новый год, я вдохновился очередным спамом от фабрики профессиональных журналов, которая приглашала подавать статьи "для выполнения требований МОН", и через полчаса с GPT написал статью о несуществующей стране", — рассказал Сердюк.

Кроме того, профессор в своей публикации оставил подсказку. В англоязычной аннотации он прямо отметил, что Муриноа – это вымышленная страна. Однако это не помешало редакции "Национальных интересов Украины" принять текст.

Согласно академическим стандартам, научные статьи должны проходить сложную процедуру рецензирования. Первоначально редакция проверяет соответствие тематике журнала, после чего материал передают независимым экспертам, обычно кандидатам или докторам наук. Они анализируют источники, новизну исследования, аргументацию и научную этику. Однако в этом случае никакого полноценного рецензирования, вероятно, не произошло. 3 марта редакция "Национальные интересы Украины" сообщила автору об отзыве статьи.

Журнал "Национальные интересы Украины" входит в официальный перечень профессиональных изданий Украины (категория "Б"), где публикации могут использоваться для защиты диссертаций и получения научных званий. В нем свои материалы публиковали, в частности, Валерий Залужный, Давид Арахамия и Александр Пивненко.

Ирина Жукова

Как пишет "Бабель", группу "Научные перспективы" возглавляет кандидат наук Ирина Жукова. По данным расследования Bihus.Info, она ранее была оппоненткой кандидатской диссертации экс-нардепа Ильи Кивы и на защите дала его работе положительный отзыв. Журналисты пытались связаться с Жуковой, но, по их данным, кандидат наук отказалась комментировать работу издательской группы, а затем заблокировала номер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мире может появиться новая страна. Что известно об историческом соглашении Франции.

Также "Комментарии" писали о трех странах Европы, которые могут исчезнуть до 2050 года.