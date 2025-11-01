У Землі з'явиться новий міні-місяць: до якого року це станеться

Згідно з новим дослідженням, у космосі було виявлено невеликий астероїд, який, мабуть, слідує за орбітою Землі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише BGR.

У Землі виник новий природний супутник – «квазімісяць». Фото: із відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що, якщо дані дослідження, опубліковані Американським астрономічним товариством в Дослідницьких нотатках AAS, точні, то астероїд під назвою 2025 PN7 спокійно літає в околицях з 1960-х років. Однак, на відміну від нашого більш відомого Місяця, він не є місяцем у повному розумінні цього слова і, ймовірно, залишиться на нашій орбіті лише близько 60 років.

Вважається, що PN7 — дуже рідкісний тип невеликих небесних тіл, які традиційно називають "квазімісяцями". Астероїд, мабуть, обертається навколо Землі, як і наш Місяць, але насправді його присутність – лише збіг.

Замість обертатися навколо нашої планети, PN7 обертається навколо Сонця, як і будь-яке інше велике небесне тіло. Однак по чистій випадковості ця орбіта майже копіює земну, тому складається враження, що астероїд слідує за нами. Насправді на околицях Землі досить багато невеликих астероїдів: за поточними оцінками, десь у порожнечі поруч із нами плаває близько восьми квазілун.

Зазначається, що астероїд PN7 спочатку виявлено на початку цього року астрономами Гавайського університету. Під час планового огляду нічного неба дослідник із чистого збігу зафіксував дивно стійку точку, що рухається на тлі зірок синхронно з орбітою Землі. Після тривалого спостереження за точкою дослідники відправили запит до NASA на офіційний висновок, і результат виявився позитивним. Тепер астероїд занесено до офіційної бази даних NASA.

У публікації говориться, що хоча сама думка про наявність астероїда в наших околицях насторожує, PN7 зовсім не загрожує. Його фактичний розмір складає всього близько 18-36 метрів завширшки, не більше невеликого будинку, і хоча він знаходиться "близько" в небесному сенсі, його фактичне становище становить 4-17 мільйонів кілометрів від Землі. Хоча існують такі об'єкти, як астероїд, здатний знищити міста, яке може зіткнутися із Землею у 2032 році, PN7 абсолютно небезпечний.

