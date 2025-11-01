У Земли появится новая мини-луна: к какому году это произойдет

Согласно новому исследованию, в космосе был обнаружен небольшой астероид, который, по-видимому, следует за орбитой Земли. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BGR.

У Земли появился новый естественный спутник – «квазилуна». Фото: из открытых источников

В материале говорится, что, если данные исследования, опубликованные Американским астрономическим обществом в Исследовательских заметках AAS, точны, то астероид под названием 2025 PN7 спокойно летает в наших окрестностях с 1960-х годов. Однако, в отличие от нашей более известной Луны, он не является луной в полном смысле этого слова и, вероятно, останется на нашей орбите всего около 60 лет.

Считается, что PN7 – очень редкий тип небольших небесных тел, традиционно называемых "квазилунами". Астероид, по-видимому, вращается вокруг Земли, как и наша Луна, но на самом деле его присутствие – всего лишь совпадение.

Вместо того, чтобы вращаться вокруг нашей планеты, PN7 вращается вокруг Солнца, как и любое другое крупное небесное тело. Однако по чистой случайности эта орбита почти копирует земную, поэтому создается впечатление, что астероид следует за нами. На самом деле в окрестностях Земли довольно много небольших астероидов: по текущим оценкам, где-то в пустоте рядом с нами плавает около восьми квазилун.

Отмечается, что астероид PN7 был первоначально обнаружен в начале этого года астрономами Гавайского университета. Во время планового обзора ночного неба исследователь по чистому совпадению зафиксировал странно устойчивую точку, движущуюся на фоне звёзд синхронно с орбитой Земли. После продолжительного наблюдения за точкой исследователи отправили запрос в NASA на официальное заключение, и результат оказался положительным. Теперь астероид занесён в официальную базу данных NASA.

В публикации говорится, что хотя сама мысль о наличии астероида в наших окрестностях настораживает, PN7 совершенно не сет угрозы. Его фактический размер составляет всего около 18-36 метров в ширину, не больше небольшого дома, и хотя он находится "близко" в небесном смысле, его фактическое положение составляет добрых 4-17 миллионов километров от Земли. Хотя существуют такие объекты, как астероид, способный уничтожить города, который может столкнуться с Землёй в 2032 году, PN7 совершенно не опасен.

