У школярів тепер є власна валюта та мотивація для навчання: який проект запустили в Україні

До державної освітньої екосистеми “Мрія” для учнів, батьків і вчителів, яка спрощує бюрократію та покращує залученість дітей і батьків до освітнього процесу, під’єдналася вже кожна шоста школа. Цей процес продовжує набирати обертів. Про це розповів перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами віцепрем'єра, у “Мрії” всі школи отримують індивідуальний супровід і завдяки цій цифровій екосистемі вчителі витрачають менше часу на рутину й можуть зосередитися на головному — розвитку дітей.

“Ми дбаємо, щоб освітяни не залишалися наодинці з новими цифровими інструментами. Команда "Мрії" супроводжує школу на всіх етапах: консультує, навчає, допомагає під’єднати користувачів та розібратися, як оновлювати дані в реєстрах”, — зауважив Федоров.

Процес супроводу триває до виставлення перших семестрових або навіть річних оцінок, щоб школа могла пройти всі етапи пліч-о-пліч з командою “Мрії”.

"Сьогодні "Мрія" – справжній освітній геймченджер. Цифрова екосистема зменшує рутину для вчителів, замінює паперові журнали, робить навчання більш зручним та зрозумілим для всіх учасників", – зазначив Федоров.

За його словами, до освітнього застосунку вже інтегрували перший функціонал на базі штучного інтелекту. Окрім того, розробники планують застосовувати елементи гри в освіті, щоб надихати дітей розвиватися й зростати. Також незабаром штучний інтелект створюватиме індивідуальні освітні програми для школярів, щоб допомогти кожному реалізувати свій потенціал.

Віцепрем’єр анонсував, що з 2026-го стартує пілот дошкілля та концепція для університетів. Уперше єдина цифрова екосистема об’єднає декілька освітніх ланок", – розповів перший.

