У школьников теперь есть собственная валюта и мотивация для обучения: какой проект запустили в Украине

К государственной образовательной экосистеме "Мрия" для учеников, родителей и учителей, которая упрощает бюрократию и улучшает вовлеченность детей и родителей в образовательный процесс, подключилась уже каждая шестая школа. Этот процесс продолжает набирать обороты. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Приложение "Мрія". Фото: из открытых источников
По словам вице-премьера, в "Мрии" все школы получают индивидуальное сопровождение и благодаря этой цифровой экосистеме учителя тратят меньше времени на рутину и могут сосредоточиться на главном — развитии детей.
Процесс сопровождения продолжается до выставления первых семестровых или даже годовых оценок, чтобы школа могла пройти все этапы бок о бок с командой "Мрии".
По его словам, в образовательное приложение уже интегрировали первый функционал на базе искусственного интеллекта. Кроме того, разработчики планируют использовать элементы игры в образовании, чтобы вдохновлять детей развиваться и расти. Также в скором времени искусственный интеллект создает индивидуальные образовательные программы для школьников, чтобы помочь каждому реализовать свой потенциал.
Вицепремьер анонсировал, что с 2026-го стартует пилот дошкольного образования и концепция для университетов. Впервые единственная цифровая экосистема объединит несколько образовательных звеньев", – рассказал первый.
