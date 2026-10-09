У школах України з’являться кар’єрні радники: що зміниться для школярів

Українські школи готуються до запровадження нової ролі – кар’єрного радника. Такі фахівці допомагатимуть учням обирати майбутню професію, оцінювати власні здібності та планувати подальше навчання. Відповідну норму передбачено в листі Міністерства освіти і науки України, повідомляє "Освіта.ua".

Кар’єрні радники. Фото: з відкритих джерел

Згідно з визначеним підходом, у закладах освіти, де навчаються учні 7-12 класів, працюватиме один або два кар’єрні радники – залежно від того, які вікові групи охоплює школа.

Окремий педагогічний працівник має консультувати учнів 7-9 класів. Ще один відповідатиме за супровід старшокласників 10-12 класів. Таким чином, якщо школа навчає дітей обох рівнів, у ній мають працювати щонайменше двоє таких фахівців.

Очікується, що кар’єрні радники допомагатимуть школярам краще зрозуміти власні інтереси та можливості, розібратися у варіантах подальшої освіти й ухвалювати більш усвідомлені рішення щодо професійного майбутнього.

Потреба в такій підтримці особливо актуальна для підлітків, яким доводиться обирати профіль навчання, заклад освіти або напрям професійної підготовки. Вчасна консультація може допомогти зіставити особисті здібності з вимогами різних професій і уникнути випадкового вибору.

Водночас кар’єрне консультування не означає, що за дитину вирішуватимуть, ким їй бути. Його завдання – надати інформацію, допомогти оцінити альтернативи та спланувати наступні кроки.

Деталі практичного впровадження нововведення, зокрема організація роботи радників у конкретних школах, залежатимуть від подальшої реалізації визначених МОН підходів.

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