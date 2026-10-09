В школах Украины появятся карьерные советники: что изменится для школьников

Украинские школы готовятся к введению новой роли – карьерного советника. Такие специалисты будут помогать учащимся выбирать будущую профессию, оценивать свои способности и планировать дальнейшее обучение. Соответствующая норма предусмотрена в письме Министерства образования и науки Украины, сообщает "Образование.ua".

Карьерные советники. Фото: из открытых источников

Согласно определенному подходу, в учебных заведениях, где учатся ученики 7-12 классов, будет работать один или два карьерных советника – в зависимости от того, какие возрастные группы охватывает школа.

Отдельный педагогический работник должен консультировать учащихся 7-9 классов. Еще один будет отвечать за сопровождение старшеклассников 10-12 классов. Таким образом, если школа обучает детей обоих уровней, в ней должны работать не менее двух таких специалистов.

Ожидается, что карьерные советники будут помогать школьникам лучше понять собственные интересы и возможности, разобраться в вариантах дальнейшего образования и принимать более осознанные решения по профессиональному будущему.

Потребность в такой поддержке особенно актуальна для подростков, которым приходится выбирать профиль обучения, учебное заведение или направление профессиональной подготовки. Своевременное консультирование может помочь сопоставить личные способности с требованиями различных профессий и избежать случайного выбора.

В то же время, карьерное консультирование не означает, что за ребенка будут решать, кем ему быть. Его задача – предоставить информацию, помочь оценить альтернативы и спланировать следующие шаги.

Детали практического внедрения нововведения, в частности, организация работы советников в конкретных школах, будут зависеть от дальнейшей реализации определенных МОН подходов.

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