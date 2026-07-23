У NASA показали фото літаючої тарілки, яка розбилася в пустелі США



















NASA оприлюднило архівне фото незвичного об'єкта, який багато хто міг би прийняти за "літаючу тарілку". Насправді ж на знімку виявилася капсула місії Genesis, яка у 2004 році здійснила аварійну посадку в пустелі штату Юта після повернення з космосу.

Літаюча тарілка апарату Genesis зазнала аварійної посадки в пустелі Юта. Фото: NASA

Космічний апарат Genesis був запущений 8 серпня 2001 року. Його головним завданням було зібрати зразки сонячного вітру — це потоки заряджених частинок, які безперервно випромінює Сонце. Протягом понад двох років апарат виконував свою місію, після чого відправив капсулу зі зразками назад на Землю.

"Літаюча тарілка з космосу здійснила аварійну посадку в пустелі Юти після того, як її відстежили радаром і переслідували гелікоптери. Рік був 2004-й, і ніяких прибульців із космосу не було залучено. Ця тарілка, зображена тут, була капсулою повернення зразків місії Genesis", — йдеться в дописі NASA.

Як виявилося, через технічну несправність не розкрився парашут капсули Genesis, який мав знизити швидкість спуску. У результаті літаюча тарілка врізався в землю на швидкості понад 300 км/год, зазнавши значних пошкоджень.

Попри жорстке приземлення, вченим вдалося врятувати значну частину зібраних матеріалів. Саме аналіз цих зразків дозволив отримати нові дані про хімічний склад Сонця та краще зрозуміти процеси, які відбувалися під час формування Сонячної системи понад 4,5 мільярда років тому.

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