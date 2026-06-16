У США бачили дивне НЛО у вигляді гігантської картоплі (ФОТО)

Міністерство оборони США оприлюднило нову партію документів про неідентифіковані аномальні явища (UAP), серед описується незвичний інцидент у штаті Колорадо. В одному зі звітів американські військові описали загадковий об’єкт у формі "гігантської картоплі", який завис над гірською місцевістю та не піддавався простому поясненню.

Художня інтерпретація НЛО у формі картоплини

У розсекреченому документі описується випадок з НЛО, який стався у лютому 2022 року поблизу гори Шайєнн у Колорадо-Спрінгс. За даними звіту, п’ятеро військовослужбовців армії США, серед яких був колишній офіцер розвідки, побачили в небі дивний об’єкт незвичайної форми.

Свідки описали його як світлий, напівпрозорий предмет з чіткими контурами, що нагадував картоплину.

"Об’єкт складався з того, що найкраще можна описати як риб’ячі луски або панелі, які були несиметричними, не перекривалися та мали неправильну форму. Сам об’єкт був абсолютно нерухомим, але кожна панель на об’єкті рухалася повільними хвилями, починаючи з різних точок походження, але одночасно", — йдеться у звіті.

Свідки також стверджували, що НЛО нібито зависло над місцевістю на кілька хвилин, після чого раптово зникло. Очевидці стверджували, що того дня небо було ясним і безхмарним, а поруч не спостерігалося жодних літаків чи повітряних куль.

НЛО у формі картоплини. Зображення: Міноборони США

Попри проведене розслідування, американські фахівці так і не змогли дати однозначного пояснення події. У звіті зазначено, що з низьким рівнем впевненості причиною феномену могло бути незвичне відбиття сонячного світла від засніжених схилів гори. Водночас ця версія не повністю узгоджується зі свідченнями очевидців.

Загалом новий пакет з 72 документів став уже третьою великою публікацією матеріалів про НЛО після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа розширити доступ до архівів щодо аномальних явищ. Однак, оприлюднені матеріали не містять доказів існування позаземного життя чи підтверджень теорій про приховування контактів із прибульцями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як у США ракетою за 500 тисяч доларів збили НЛО.

Також "Коментарі" писали, що нові документи ФБР розкрили сотні повідомлень про загадкові об’єкти поблизу ядерних баз США.