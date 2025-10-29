Будівництво 3D-корпусу школи на вул. Варшавській у Львові — повністю інвестиційний проєкт, без використання коштів із міського бюджету – на завершальному етапі. Про це повідомив заступник львівського міського голови з містобудування Любомир Зубач.

У Львові майже завершили першу школу, надруковану на 3D-принтері

За його словами, дата відкриття вже спланована, і це відбудеться до кінця календарного року.

"Мали вже традиційний робочий виїзд з усіма причетними і залученими до будівництва цього обʼєкта. Дотягуємо важливі дрібниці, які, як відомо, вилазять наприкінці. Всередині все готове – лише активно монтують меблі. Практично залишився благоустрій ззовні. А саме — про покриття тераси, пандус та монтаж майданчиків і батутів. Нагадаю, що всі роботи – за благодійні кошти.

Фактично від сьогодні починаємо зворотний відлік до заїзду першачків у свої класи. Упевнений, їм сподобається, бо мені вже дуже навіть. Меблі, парти, шафи, освітлення, вигляд з панорамного вікна – дуже по-сучасному стильно і водночас комфортно. Те саме можна казати і про учительську. Впевнений, вчителі оцінять.

Одним словом, школа буде така, що сам би вчився", – наголосив заступник Садового.

Зазначається, що у цьому корпусі 3D-школи будуть найменші діти – первачки. Новий корпус школи — це одноповерховий об’єкт, де облаштують навчальні класи, комфортний хол для спілкування дітей, вчительську та санвузли. Розрахований він на близько 100 учнів початкових класів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українських школах розпочинають експериментальний проєкт 12-річної школи. Про це повідомив голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"На сьогодні 11-річна система навчання залишається в росії, білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати", – зазначив голова Комітету.

Передбачено два напрями навчання: академічний і професійний. Академічний напрям — більше теоретичний, орієнтований на підготовку до вступу у виші. Професійний напрям — поєднує повну середню освіту з отриманням професії. Учні паралельно здобувають практичні навички, які дозволяють після школи вже працювати за фахом. Експериментальний проєкт триватиме до 1 вересня 2027 року.