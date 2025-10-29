logo

Наука и образование Во Львове почти завершили первую школу, напечатанную на 3D-принтере
Во Львове почти завершили первую школу, напечатанную на 3D-принтере

Здание рассчитано на 100 учащихся начальных классов и станет частью школы №23

29 октября 2025, 15:47
Строительство 3D-корпуса школы на ул. Варшавской во Львове полностью инвестиционный проект, без использования средств из городского бюджета – на завершающем этапе. Об этом сообщил заместитель львовского городского головы по градостроительству Любомир Зубач.

Во Львове почти завершили первую школу, напечатанную на 3D-принтере

Во Львове почти завершили первую школу, напечатанную на 3D-принтере

По его словам, дата открытия уже спланирована и это произойдет до конца календарного года.

"Имели уже традиционный рабочий выезд со всеми причастными и вовлеченными в строительство этого объекта. Дотягиваем важные мелочи, которые, как известно, вылезают в конце. Внутри все готово – только активно монтируют мебель. Практически осталось благоустройство извне. А именно — о покрытии террасы, пандусе и монтаже площадок и батутов. Напомню, что все работы – за благотворительные средства.

Фактически с сегодняшнего дня начинаем обратный отсчет до заезда первоклашек в свои классы. Уверен, им понравится, потому что мне очень даже. Мебель, парты, шкафы, освещение, вид из панорамного окна – очень современно стильно и одновременно комфортно. То же можно говорить и об учительской. Уверен, что учителя оценят.

Одним словом, школа будет такая, что сам бы учился ", – подчеркнул заместитель Садового.

Отмечается, что в этом корпусе 3D-школы будут самые маленькие дети – первички. Новый корпус школы – это одноэтажный объект, где обустроят учебные классы, комфортный холл для общения детей, учительскую и санузлы. Рассчитан он на около 100 учащихся начальных классов.

Во Львове почти завершили первую школу, напечатанную на 3D-принтере - фото 2
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в украинских школах начинают экспериментальный проект 12-летней школы. Об этом сообщил глава Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"На сегодняшний день 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и Украине. 12-летняя — общепринятая во всей Европе. Этот стандарт приняла и Америка. Но главное, конечно, не только символизм. А то, что европейцы начнут признавать наши школьные аттестаты", — отметил председатель Комитета.

Предусмотрены два направления обучения: академическое и профессиональное. Академическое направление — более теоретическое, ориентированное на подготовку к поступлению в вуз. Профессиональное направление – сочетает полное среднее образование с получением профессии. Учащиеся параллельно приобретают практические навыки, позволяющие после школы уже работать по специальности. Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года.



