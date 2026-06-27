У Канаді знайшли воду віком два мільярди років: що сталося, коли її скуштували на смак

Глибоко під поверхнею Землі канадські вчені виявили унікальну воду, яка перебувала у повній ізоляції близько двох мільярдів років. Незвичайну знахідку було зроблено в шахті Kidd Creek в провінції Онтаріо – одному з найглибших місць на планеті, куди людина може дістатися без спеціальних бурових робіт.

Вода. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Space Daily, вода залягає майже на трикілометровій глибині у тріщинах давніх гірських порід. За словами дослідників, вона з'явилася задовго до виникнення рослин, тварин та практично всього складного життя на Землі.

Професор Університету Торонто Барбара Шервуд Лоллар, яка очолювала дослідження, зізналася, що спеціально скуштувала воду на смак. Для геологів це один із способів швидко визначити рівень її солоності прямо під час польових досліджень.

Експеримент підтвердив незвичайні властивості рідини. Виявилося, що вода приблизно в десять разів солоніша за морську, має виражений гіркий смак, запах сірки, а при контакті з повітрям набуває легкого помаранчевого відтінку через реакцію розчиненого заліза з киснем.

Однак головна цінність відкриття полягає не лише у віці води. Її хімічний склад містить розчинений водень та сполуки сірки, які здатні бути джерелом енергії для мікроорганізмів. Пізніші дослідження підтвердили наявність у цих глибинних водах бактерій, які існують без сонячного світла завдяки хімічним реакціям у надрах Землі.

На думку вчених, подібні екосистеми допомагають краще зрозуміти, як могло зародитися життя на нашій планеті мільярди років тому. Крім того, відкриття посилює інтерес до пошуку аналогічних форм життя під поверхнею Марса та крижаних супутників планет Сонячної системи, де також можуть існувати подібні умови.

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