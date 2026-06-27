В Канаде нашли воду возрастом два миллиарда лет: что произошло, когда ее попробовали на вкус

Глубоко под поверхностью Земли канадские ученые обнаружили уникальную воду, которая находилась в полной изоляции около двух миллиардов лет. Необычная находка была сделана в шахте Kidd Creek в провинции Онтарио – одном из самых глубоких мест на планете, куда человек может добраться без специальных буровых работ.

Вода. Фото: из открытых источников

Как сообщает Space Daily, вода залегает почти на трехкилометровой глубине в трещинах древних горных пород. По словам исследователей, она появилась задолго до возникновения растений, животных и практически всей сложной жизни на Земле.

Возглавлявшая исследование профессор Университета Торонто Барбара Шервуд Лоллар призналась, что специально попробовала воду на вкус. Для геологов это один из способов быстро определить уровень ее солености прямо во время полевых исследований.

Эксперимент подтвердил необычные свойства жидкости. Оказалось, что вода примерно в десять раз солонее морской, имеет выраженный горький вкус, запах серы, а при контакте с воздухом приобретает легкий оранжевый оттенок из-за реакции растворенного железа с кислородом.

Однако главная ценность открытия заключается не только в возрасте воды. Ее химический состав содержит растворенный водород и соединения серы, которые способны служить источником энергии для микроорганизмов. Позднейшие исследования подтвердили наличие в этих глубинных водах бактерий, существующих без солнечного света благодаря химическим реакциям в недрах Земли.

По мнению ученых, подобные экосистемы помогают лучше понять, каким образом могла зародиться жизнь на нашей планете миллиарды лет назад. Кроме того, открытие усиливает интерес к поиску аналогичных форм жизни под поверхностью Марса и ледяных спутников планет Солнечной системы, где также могут существовать подобные условия.

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