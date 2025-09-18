У джунглях уперше за багато років побачили унікального хижака, якого вважали вимерлим

Таємнича дика кішка, яку багато років не могли зафіксувати на півдні Таїланду, нарешті потрапила до об'єктиву камери. Кадри викликали захоплення у природоохоронців, адже вони можуть змінити уявлення про одного з найневловиміших хижаків Азії.

Азіатська Золота кішка катопума темінка. Фото: із відкритих джерел

Хижак потрапив у кадр камери-пастки на півдні Таїланду. Азіатська золота кішка катопуму темінка (Catopuma temminckii) — це рідкісний і мало вивчений вигляд.

На короткому відео, оприлюдненому Департаментом національних парків, дикої природи та охорони рослин Таїланду, зафіксовано, як кішка спокійно ходить стежкою в глибині Нацпарку Кхао Луанг.

Ці кілька секунд запису відновили сподівання, що цей вид тварин матиме майбутнє в регіоні, де його існування викликало великі сумніви. Адже останнім часом у південному Таїланді золоту кішку помічали дедалі рідше.

Незважаючи на свою назву, золота кішка не завжди золота. Хоча найвідоміший варіант має насичене бурштинове хутро, інші особини можуть бути сірими, чорними, коричневими, а іноді й плямистими. Ці відмінності, а також затворницький та нічний спосіб життя роблять вигляд надзвичайно важким для моніторингу.

Золота кішка мешкає на широкій території від Гімалаїв до Малакського півострова і класифікується Міжнародним союзом охорони природи як "вразлива". За приблизними оцінками, у дикій природі залишилося менше 7 тисяч особин, проте точні дані відсутні через труднощі процесу спостереження. Зазначається, що останній підтверджений випадок у Кхао Луанг був кілька років тому — і лише на рівні чуток.

