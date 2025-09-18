logo_ukra

У джунглях уперше за багато років побачили унікального хижака, якого вважали вимерлим
У джунглях уперше за багато років побачили унікального хижака, якого вважали вимерлим

Ці кілька секунд запису відновили надію на те, що цей вид тварин матиме майбутнє у регіоні

Таємнича дика кішка, яку багато років не могли зафіксувати на півдні Таїланду, нарешті потрапила до об'єктиву камери. Кадри викликали захоплення у природоохоронців, адже вони можуть змінити уявлення про одного з найневловиміших хижаків Азії.

У джунглях уперше за багато років побачили унікального хижака, якого вважали вимерлим

Азіатська Золота кішка катопума темінка. Фото: із відкритих джерел

Хижак потрапив у кадр камери-пастки на півдні Таїланду. Азіатська золота кішка катопуму темінка (Catopuma temminckii) — це рідкісний і мало вивчений вигляд.

На короткому відео, оприлюдненому Департаментом національних парків, дикої природи та охорони рослин Таїланду, зафіксовано, як кішка спокійно ходить стежкою в глибині Нацпарку Кхао Луанг.

Ці кілька секунд запису відновили сподівання, що цей вид тварин матиме майбутнє в регіоні, де його існування викликало великі сумніви. Адже останнім часом у південному Таїланді золоту кішку помічали дедалі рідше.

Незважаючи на свою назву, золота кішка не завжди золота. Хоча найвідоміший варіант має насичене бурштинове хутро, інші особини можуть бути сірими, чорними, коричневими, а іноді й плямистими. Ці відмінності, а також затворницький та нічний спосіб життя роблять вигляд надзвичайно важким для моніторингу.

Золота кішка мешкає на широкій території від Гімалаїв до Малакського півострова і класифікується Міжнародним союзом охорони природи як "вразлива". За приблизними оцінками, у дикій природі залишилося менше 7 тисяч особин, проте точні дані відсутні через труднощі процесу спостереження. Зазначається, що останній підтверджений випадок у Кхао Луанг був кілька років тому — і лише на рівні чуток.

Читайте також на порталі "Коментарі" — група зоологів виявила в джунглях В'єтнаму популяцію найменших парнокопитних звірів у світі, яких місцеві жителі називають "мишачі олені" або по-науковому — канчіль. Про це повідомляє видання The Guardian.




Джерело: https://indiandefencereview.com/thailands-elusive-golden-feline-filmed-for-the-first-time-after-years-of-silence/
