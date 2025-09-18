В джунглях впервые за много лет увидели уникального хищника, которого считали вымершим

Таинственная дикая кошка, которую много лет не могли зафиксировать на юге Таиланда, наконец попала в объектив камеры. Кадры вызвали восторг у природоохранников, ведь они могут изменить представление об одном из самых неуловимых хищников Азии.

Азиатская золотая кошка катопума теминка. Фото: из открытых источников

Хищник попал в кадр камеры-ловушки на юге Таиланда. Азиатская золотая кошка катопума теминка (Catopuma temminckii) – это редкий и мало изученный вид.

На коротком видео, обнародованном Департаментом национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда, зафиксировано, как кошка спокойно прогуливается по тропинке в глубине Нацпарка Кхао Луанг.

Эти несколько секунд записи восстановили надежду на то, что этот вид животных будет иметь будущее в регионе, где его существование вызывало большие сомнения. Ведь в последнее время в южном Таиланде золотую кошку замечали все реже.

Несмотря на свое название, золотая кошка не всегда золотая. Хотя самый известный вариант имеет насыщенный янтарный мех, другие особи могут быть серыми, черными, коричневыми, а иногда и пятнистыми. Эти различия, а также затворнический и ночной образ жизни делают вид чрезвычайно трудным для мониторинга.

Золотая кошка обитает на обширной территории от Гималаев до Малаккского полуострова и классифицируется Международным союзом охраны природы как "уязвимая". По приблизительным оценкам, в дикой природе осталось менее 7 тысяч особей, однако точные данные отсутствуют из-за трудности процесса наблюдения. Отмечается, что последний подтвержденный случай в Кхао Луанг был несколько лет назад — и то лишь на уровне слухов.

