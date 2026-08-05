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Скільки шкільних знань втрачають підлітки через соцмережі? Відповідь дослідників шокує

Науковці оцінили вплив смартфонів на підлітків. Чому реєстрація в соцмережах в 11-12 років заважає вчити математику, але раптово допомагає з іноземною мовою

5 серпня 2026, 20:29
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Сергій Кречмаровський

Реєстрація у соціальних мережах у 5–6 класі може коштувати школярам пів року успішності. Науковці з італійського Університету Мілано-Бікокка вивчили історії понад 5 тисяч підлітків і виклали свої спостереження у виданні Nature Human Behaviour.

Скільки шкільних знань втрачають підлітки через соцмережі? Відповідь дослідників шокує

Школяр за навчанням. Фото: Thomas G / Pixabay

З'ясувалася чітка тенденція: діти, які завели власні акаунти ще в 11–12 років, під час випускних іспитів у 15–16 років складають математику та мову помітно гірше за тих, хто почекав хоча б до 14. Щоб викласти об'єктивну картину, фахівці одразу врахували старт шкільних оцінок, сімейні статки та рівень освіти батьків.

Головним винуватцем такого просідання вчені називають фонове очікування сповіщень. Коли дитина щохвилини смикається на звуки смартфона та гортає стрічку, її увага розпорошується, а виконання домашніх завдань перетворюється на безперервне відволікання. Що цікаво, оцінки з англійської мови через соцмережі анітрохи не впали — ймовірно, завдяки постійному перегляду іноземного контенту.

Автори експерименту переконані, що радикальні заборони тут не спрацюють. Батькам і вчителям варто поступово збивати цінність онлайн-популярності в очах підлітків та вчити їх користуватися гаджетами без шкоди для навчання.

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Джерело: https://www.nature.com/articles/s41562-026-02522-4
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