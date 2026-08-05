Сколько школьных знаний теряют подростки из-за соцсетей? Ответ исследователей шокирует

Регистрация в социальных сетях в 5-6 классе может стоить школьникам полгода успеваемости. Ученые из итальянского Университета Милано-Бикокка изучили истории более 5 тысяч подростков и изложили свои наблюдения в издании Nature Human Behaviour.

Школьник за учебой. Фото: Thomas G / Pixabay

Выяснилась четкая тенденция: дети, которые завели собственные аккаунты еще в 11-12 лет, во время выпускных экзаменов в 15-16 лет сдают математику и язык заметно хуже тех, кто подождал хотя бы до 14. Чтобы выстроить объективную картину, специалисты сразу учли стартовые школьные оценоки.

Главным виновником такого проседания ученые называют фоновое ожидание уведомлений. Когда ребенок ежеминутно дергается на звуки смартфона и листает ленту, его внимание распыляется, а выполнение домашних заданий превращается в непрерывное отвлечение. Что интересно, оценки по английскому языку из-за соцсетей ничуть не упали — вероятно, благодаря постоянному просмотру иностранного контента.

Авторы эксперимента убеждены, что радикальные запреты здесь не сработают. Родителям и учителям следует постепенно снижать ценность онлайн-популярности в глазах подростков и учить их пользоваться гаджетами без ущерба для обучения.

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