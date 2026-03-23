Сигнал із глибокого космосу налякав учених: NASA зафіксувало явище, яке не вкладається у відомі моделі

Астрономи знову зіткнулися з явищем, яке змушує переглядати уявлення про космос. Потужний радіосигнал, зафіксований телескопами, має характеристики, які не повністю відповідають жодному з відомих типів космічних джерел.

Страшний сигнал з космосу: NASA в шоці

У 2026 році дослідники, які працюють із даними космічних і наземних обсерваторій, повідомили про виявлення серії незвичних імпульсів, що походять із далеких областей Всесвіту. Йдеться про короткі, але надзвичайно енергійні радіосплески, які тривають долі секунди, але при цьому виділяють колосальну кількість енергії.

Як повідомляють "Коментарі", про це пише ScienceAlert із посиланням на дані NASA та міжнародних радіоастрономічних спостережень. У матеріалі йдеться про аномальні сигнали, які за своєю природою нагадують швидкі радіосплески (Fast Radio Bursts), але мають нетипову поведінку і повторюваність.

Головна загадка полягає в тому, що ці сигнали не вкладаються у стандартні пояснення. Зазвичай подібні імпульси пов’язують із магнетарами – надщільними нейтронними зорями з надпотужними магнітними полями. Однак у цьому випадку вчені зафіксували серію сигналів із нестабільною частотою, змінною інтенсивністю та незвичною структурою, яка не повністю відповідає відомим моделям поведінки таких об’єктів.

Дослідники підкреслюють, що сигнал надходить із дуже великої відстані, що означає – його джерело перебуває за межами нашої галактики. Це автоматично ускладнює аналіз, адже будь-які дані доводиться інтерпретувати з урахуванням впливу космічного середовища на сигнал під час його проходження через мільярди кілометрів простору.

Окрему увагу вчені звертають на те, що деякі імпульси повторюються, але без чіткої закономірності. Це важливо, оскільки більшість відомих радіосплесків є одноразовими подіями – наприклад, результатом катастрофічних космічних процесів. Тут же спостерігається щось інше – джерело, яке або “вмикається” і “вимикається”, або працює за механізмом, який ще не вдалося зрозуміти.

У наукових колах розглядають кілька версій. Серед них – нестандартна поведінка магнетарів, взаємодія між компактними об’єктами, або навіть нові фізичні процеси, які раніше не враховувалися в астрофізичних моделях. Водночас дослідники обережні у формулюваннях і підкреслюють: наразі немає жодних підстав говорити про “штучне походження” сигналу, попри те, що такі теми активно обговорюються в медіа.

Важливість відкриття полягає не лише в самому сигналі, а в тому, що він демонструє – космос все ще містить явища, які виходять за межі сучасного розуміння. Кожен подібний випадок змушує уточнювати моделі розвитку Всесвіту, поведінки зірок та розподілу енергії в космічному просторі.

Окремо науковці наголошують, що розвиток радіоастрономії у найближчі роки може дати більше відповідей. Нові телескопи, зокрема системи глибокого сканування неба, дозволяють фіксувати навіть найкоротші імпульси, які раніше просто залишалися непоміченими. Це означає, що подібних сигналів може бути значно більше, ніж вважалося раніше, і вони лише починають відкриватися науці.

Для ширшої аудиторії ця історія виглядає як ще одне нагадування: Всесвіт залишається значно загадковішим, ніж здається. Те, що сьогодні виглядає як аномалія, завтра може стати новим правилом у науці. Але поки що цей сигнал залишається без остаточного пояснення, і саме це робить його одним із найінтригуючих відкриттів останнього часу.

