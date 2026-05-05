Щось дивне сталося поблизу Зони 51: інтернет гуде від теорій змови про таємні випробування

Поблизу Зони 51 зафіксували серію підземних поштовхів, яка миттєво викликала хвилю спекуляцій у мережі. За даними Геологічна служба США, протягом 24 годин у районі розташування таємної військової бази відбулося щонайменше 16 землетрусів магнітудою від 2,5 до 4,4.

Зона 51. Фото з відкритих джерел

Сейсмічна активність у Зоні 51 сталася 30 квітня на глибині близько 4,6 км. Така концентрація поштовхів у короткий проміжок часу привернула увагу вчених та користувачів соцмереж, які одразу почали висувати версії про можливі військові експерименти.

Зона 51 давно є об’єктом легенд і припущень, від випробувань секретної техніки до історій про інопланетян. Цього разу інтернет-спільнота припустила, що серія землетрусів може бути пов’язана з підземними випробовуваннями, зокрема ядерної зброї.

Однак науковці закликають не поспішати з такими теоріями змови. Експерт із моніторингу озброєнь Мартін Пфайффер пояснив, що ядерні випробування мають специфічні сейсмічні ознаки, яких у цьому випадку не зафіксовано.

"Це майже напевно не ядерні випробування", – вказує Мартін Пфайффер та пояснює, що ядерні випробовування відбуваються на менших глибинах.

Подібну позицію висловив і геофізик Стівен Бернс. За його словами, параметри поштовхів у Зоні 51 не відповідають сценаріям підземних вибухів.

Фахівці зазначають, що подібні серії землетрусів не є рідкістю для регіонів із підвищеною тектонічною активністю. Однак збіг місця з секретною військовою базою США зробив подію особливо резонансною в медіа. Наразі жодних доказів зв’язку між землетрусами та військовими випробуваннями не існує.

