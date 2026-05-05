Что-то странное произошло вблизи Зоны 51: интернет гудит от теорий заговора о тайных испытаниях

Серия землетрясений вблизи Зоны 51 в США повлекла за собой новую волну теорий заговора.

5 мая 2026, 16:10
Автор:
Slava Kot

Вблизи Зоны 51 была зафиксирована серия подземных толчков, которая мгновенно вызвала волну спекуляций в сети. По данным Геологической службы США, в течение 24 часов в районе расположения тайной военной базы произошло по меньшей мере 16 землетрясений магнитудой от 2,5 до 4,4.

Зона 51. Фото из открытых источников

Сейсмическая активность в Зоне 51 произошла 30 апреля на глубине около 4,6 км. Такая концентрация толчков в короткий промежуток времени привлекла внимание ученых и пользователей соцсетей, которые сразу начали выдвигать версии о возможных военных экспериментах.

Зона 51 давно является объектом легенд и предположений, от испытаний секретной техники до историй об инопланетянах. В этот раз интернет-сообщество предположило, что серия землетрясений может быть связана с подземными испытаниями, в частности, ядерного оружия.

Однако учёные призывают не спешить с такими теориями заговора. Эксперт по мониторингу вооружений Мартин Пфайффер пояснил, что ядерные испытания имеют специфические сейсмические признаки, которые в этом случае не зафиксированы.

"Это почти наверняка не ядерные испытания", – указывает Мартин Пфайффер и объясняет, что ядерные испытания проходят на меньших глубинах.

Схожую позицию высказал и геофизик Стивен Бернс. По его словам, параметры толчков в Зоне 51 не соответствуют сценариям подземных взрывов.

Специалисты отмечают, что подобные серии землетрясений не редкость для регионов с повышенной тектонической активностью. Однако совпадение с местом секретной военной базы США сделало событие особенно резонансным в медиа. Пока никаких доказательств связи между землетрясениями и военными испытаниями не существует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экспрезидент США Обама сделал неожиданное заявление о пришельцах и тайнах Зоны 51.

Также "Комментарии" писали, что в США раскроют файлы об НЛО. Трамп заявил о "очень интересных" документах.



Источник: https://www.popsci.com/science/area-51-earthquakes/
