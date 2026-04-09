Про це повідомив голова освітнього комітету Сергій Бабак за результатами моніторингу оплати праці шкільних учителів.

В Україні зафіксували суттєве зростання зарплат учителів – у більшості громад воно перевищило 30%. Водночас частина педагогів не отримала обіцяного підвищення через рішення місцевої влади.

Освітня нерівність посилюється: громади самі визначають рівень оплати праці

Як повідомляють "Коментарі", про це заявив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак за результатами моніторингу оплати праці вчителів.

Де зарплати реально зросли

За словами Бабака, у 91,9% громад реальна заробітна плата вчителів збільшилась на 30% і більше.

Це стало можливим завдяки надбавці за престижність:

– 40,5% громад підвищили її розмір;

– 51,4% залишили без змін.

Таким чином, більшість педагогів відчули реальне зростання доходів.

Чому частина вчителів не отримала грошей

Водночас 7,3% громад зменшили надбавки, через що підвищення зарплат не відбулося у повному обсязі.

Основна причина – нестача фінансових ресурсів.

Бабак пояснює, що проблеми виникають там, де:

– зберігається велика кількість малокомплектних шкіл;

– класи мають низьку наповнюваність;

– кошти витрачаються неефективно.

У таких умовах громади не можуть забезпечити повну виплату надбавок, навіть якщо держава передбачає фінансування.

Чому виникла нерівність

Міністерство освіти закладає у формулу 25% надбавки за престижність, і відповідні кошти передаються на місця.

Однак фактичний розмір виплат залежить від ефективності управління освітою в конкретній громаді.

У підсумку виникла ситуація, коли:

– в одних громадах учителі отримують максимальні доплати;

– в інших – надбавка мінімальна або зменшена.

Це створює різні умови оплати праці для педагогів по країні, що суперечить заявленій державній політиці.

Таким чином, підвищення зарплат в Україні відбулося, але ефект виявився нерівномірним і залежить від місцевих рішень.

