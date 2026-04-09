logo_ukra

BTC/USD

70982

ETH/USD

2181.5

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта
commentss НОВИНИ Всі новини

Про це повідомив голова освітнього комітету Сергій Бабак за результатами моніторингу оплати праці шкільних учителів.

У понад 90% громад зафіксовано підвищення на 30%, однак частина освітян залишилась без обіцяних грошей.

9 квітня 2026, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні зафіксували суттєве зростання зарплат учителів – у більшості громад воно перевищило 30%. Водночас частина педагогів не отримала обіцяного підвищення через рішення місцевої влади.

Про це повідомив голова освітнього комітету Сергій Бабак за результатами моніторингу оплати праці шкільних учителів.

Освітня нерівність посилюється: громади самі визначають рівень оплати праці

Як повідомляють "Коментарі", про це заявив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак за результатами моніторингу оплати праці вчителів.

Де зарплати реально зросли

За словами Бабака, у 91,9% громад реальна заробітна плата вчителів збільшилась на 30% і більше.

Це стало можливим завдяки надбавці за престижність:
40,5% громад підвищили її розмір;
– 51,4% залишили без змін.

Таким чином, більшість педагогів відчули реальне зростання доходів.

Чому частина вчителів не отримала грошей

Водночас 7,3% громад зменшили надбавки, через що підвищення зарплат не відбулося у повному обсязі.

Основна причина – нестача фінансових ресурсів.

Бабак пояснює, що проблеми виникають там, де:
– зберігається велика кількість малокомплектних шкіл;
– класи мають низьку наповнюваність;
– кошти витрачаються неефективно.

У таких умовах громади не можуть забезпечити повну виплату надбавок, навіть якщо держава передбачає фінансування.

Чому виникла нерівність

Міністерство освіти закладає у формулу 25% надбавки за престижність, і відповідні кошти передаються на місця.

Однак фактичний розмір виплат залежить від ефективності управління освітою в конкретній громаді.

У підсумку виникла ситуація, коли:
– в одних громадах учителі отримують максимальні доплати;
– в інших – надбавка мінімальна або зменшена.

Це створює різні умови оплати праці для педагогів по країні, що суперечить заявленій державній політиці.

Таким чином, підвищення зарплат в Україні відбулося, але ефект виявився нерівномірним і залежить від місцевих рішень.

До слова, як повідомляли раніше "Коментарі", у вишах прогнозується чергове підвищення цін. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини