Про це повідомив голова освітнього комітету Сергій Бабак за результатами моніторингу оплати праці шкільних учителів.

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Україні зафіксували суттєве зростання зарплат учителів – у більшості громад воно перевищило 30%. Водночас частина педагогів не отримала обіцяного підвищення через рішення місцевої влади.
Освітня нерівність посилюється: громади самі визначають рівень оплати праці
Як повідомляють "Коментарі", про це заявив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак за результатами моніторингу оплати праці вчителів.
За словами Бабака, у 91,9% громад реальна заробітна плата вчителів збільшилась на 30% і більше.
Це стало можливим завдяки надбавці за престижність:
– 40,5% громад підвищили її розмір;
– 51,4% залишили без змін.
Таким чином, більшість педагогів відчули реальне зростання доходів.
Водночас 7,3% громад зменшили надбавки, через що підвищення зарплат не відбулося у повному обсязі.
Основна причина – нестача фінансових ресурсів.
Бабак пояснює, що проблеми виникають там, де:
– зберігається велика кількість малокомплектних шкіл;
– класи мають низьку наповнюваність;
– кошти витрачаються неефективно.
У таких умовах громади не можуть забезпечити повну виплату надбавок, навіть якщо держава передбачає фінансування.
Міністерство освіти закладає у формулу 25% надбавки за престижність, і відповідні кошти передаються на місця.
Однак фактичний розмір виплат залежить від ефективності управління освітою в конкретній громаді.
У підсумку виникла ситуація, коли:
– в одних громадах учителі отримують максимальні доплати;
– в інших – надбавка мінімальна або зменшена.
Це створює різні умови оплати праці для педагогів по країні, що суперечить заявленій державній політиці.
Таким чином, підвищення зарплат в Україні відбулося, але ефект виявився нерівномірним і залежить від місцевих рішень.
До слова, як повідомляли раніше "Коментарі", у вишах прогнозується чергове підвищення цін.