Об этом сообщил глава образовательного комитета Сергей Бабак по результатам мониторинга оплаты труда школьных учителей.

Проніна Анна
В Украине зафиксировали существенный рост зарплат учителей – в большинстве общин он превысил 30%. В то же время часть педагогов не получила обещанного повышения из-за решения местных властей.
Образовательное неравенство усиливается: общины сами определяют уровень оплаты труда
Как сообщают " Комментарии ", об этом заявил председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак по результатам мониторинга оплаты труда учителей.
По словам Бабака, у 91,9% общин реальная заработная плата учителей увеличилась на 30% и больше .
Это стало возможным благодаря прибавке за престижность:
– 40,5% общин повысили ее размер ;
– 51,4% оставили по-прежнему.
Таким образом, большинство педагогов почувствовали реальный рост доходов.
В то же время 7,3% общин уменьшили надбавки , из-за чего повышение зарплат не произошло в полном объеме.
Основная причина – нехватка финансовых ресурсов .
Бабак объясняет, что проблемы возникают там, где:
– сохраняется большое количество малокомплектных школ;
– классы имеют низкую наполняемость;
– средства тратятся неэффективно.
В таких условиях общины не могут обеспечить полную выплату надбавок , даже если государство предусматривает финансирование.
Министерство образования закладывает в формулу 25% надбавки за престижность и соответствующие средства передаются на места.
Однако фактический размер выплат зависит от эффективности управления образованием в конкретном обществе.
В итоге возникла ситуация, когда:
– в одних общинах учителя получают максимальные доплаты;
– у других – надбавка минимальная или уменьшенная.
Это создает разные условия оплаты труда для педагогов по стране , что противоречит заявленной государственной политике.
Таким образом, повышение зарплат в Украине произошло, но эффект оказался неравномерным и зависит от местных решений .
