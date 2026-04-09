logo

BTC/USD

70982

ETH/USD

2181.5

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Наука и образование
commentss НОВОСТИ Все новости

9 апреля 2026, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине зафиксировали существенный рост зарплат учителей – в большинстве общин он превысил 30%. В то же время часть педагогов не получила обещанного повышения из-за решения местных властей.

Об этом сообщил глава образовательного комитета Сергей Бабак по результатам мониторинга оплаты труда школьных учителей.

Образовательное неравенство усиливается: общины сами определяют уровень оплаты труда

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявил председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак по результатам мониторинга оплаты труда учителей.

Где зарплаты реально выросли

По словам Бабака, у 91,9% общин реальная заработная плата учителей увеличилась на 30% и больше .

Это стало возможным благодаря прибавке за престижность:
40,5% общин повысили ее размер ;
– 51,4% оставили по-прежнему.

Таким образом, большинство педагогов почувствовали реальный рост доходов.

Почему часть учителей не получила денег

В то же время 7,3% общин уменьшили надбавки , из-за чего повышение зарплат не произошло в полном объеме.

Основная причина – нехватка финансовых ресурсов .

Бабак объясняет, что проблемы возникают там, где:
– сохраняется большое количество малокомплектных школ;
– классы имеют низкую наполняемость;
– средства тратятся неэффективно.

В таких условиях общины не могут обеспечить полную выплату надбавок , даже если государство предусматривает финансирование.

Почему возникло неравенство

Министерство образования закладывает в формулу 25% надбавки за престижность и соответствующие средства передаются на места.

Однако фактический размер выплат зависит от эффективности управления образованием в конкретном обществе.

В итоге возникла ситуация, когда:
– в одних общинах учителя получают максимальные доплаты;
– у других – надбавка минимальная или уменьшенная.

Это создает разные условия оплаты труда для педагогов по стране , что противоречит заявленной государственной политике.

Таким образом, повышение зарплат в Украине произошло, но эффект оказался неравномерным и зависит от местных решений .

К слову, как сообщали ранее "Комментарии", в вузах прогнозируется очередное повышение цен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости