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Пам'ять як у золотої рибки: науковці спростували головні міфи про риб

Сучасна їхтіологія довела, що риби володіють розвиненою пам'яттю, відчувають біль і чудово чують шум

6 серпня 2026, 14:31
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Сергій Кречмаровський

Звикли вважати риб мовчазними та німими істотами без жодних думок чи почуттів? Науковці готові вас здивувати! Сучасні сенсаційні дослідження з їхтіології та етології — науки про поведінку тварин — повністю підривають наші старі уявлення про підводних мешканців. Виявляється, вони володіють дивовижним інтелектом, здатні щиро дивуватися, вчитися та навіть запам'ятовувати свої помилки!

Пам'ять як у золотої рибки: науковці спростували головні міфи про риб

Науковці спростували популярні міфи про інтелект та пам'ять риб. Фото: Pixabay / Quentin Le Loarer

Найбільший шок для багатьох — це розвінчання легенди про "трисекундну пам'ять". Забудьте цей міф! Численні експерименти довели, що спогади риб можуть зберігатися тижнями, місяцями й навіть роками. Вони блискуче будують у голові карти маршрутів і миттєво розпізнають небезпеку. Досвідчений короп, який хоч раз пережив стрес і зірвався з гачка, буде місяцями з острахом оминати схожу пастку.

Думаєте, у воді панує тиша, а риби нічого не чують? Як би не так! Хоча зовні вух не видно, у них є надчутливе внутрішнє вухо та вражаюча бічна лінія. Цей орган працює як справжній підводний локатор. Необережний стук весла чи різкий тупіт на березі лунають для риби як справжній вибух, змушуючи її тікати в паніці!

І найвражаюче: риби насправді здатні відчувати біль. Вчені знайшли в них ті ж самі ноцицептори — больові рецептори, що й у ссавців. Коли риба отримує травму, вона відчуває справжній страх і стрес, у неї прискорюється дихання та вирують гормони. 

А як щодо зору? Світ риб неймовірно барвистий, адже вони бачать навіть ультрафіолет! Щоправда, глибина знебарвлює кольори: вже на п'яти метрах червоний стає похмуро-сірим. Тому риби більше зважають на гру світла, силует та динаміку руху. 

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав, як полювання у Флориді перетворилося на справжню боротьбу за виживання.




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