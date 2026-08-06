Память как у золотой рыбки: ученые опровергли главные мифы о рыбах

Привыкли считать рыб молчаливыми и немыми существами без мыслей или чувств? Ученые готовы вас удивить! Современные сенсационные исследования по ихтиологии и этологии — науке о поведении животных – полностью подрывают наши старые представления о подводных обитателях. Оказывается, они обладают изумительным интеллектом, способны искренне удивляться, учиться и даже запоминать свои ошибки!

Ученые опровергли популярные мифы об интеллекте и памяти рыб. Фото: Pixabay / Quentin Le Loarer

Самый большой шок для многих — это развенчание легенды о "трехсекундной памяти". Забудьте этот миф! Многочисленные эксперименты доказали, что воспоминания рыб могут храниться неделями, месяцами и даже годами. Они блестяще строят в голове карты маршрутов и мгновенно распознают опасность. Опытный карп, хоть раз переживший стресс и сорвавшийся с крючка, будет месяцами со страхом обходить похожую ловушку.

Думаете, в воде властвует тишина, а рыбы ничего не слышат? Как бы не так! Хотя снаружи ушей не видно, у них есть сверхчувствительное внутреннее ухо и поразительная боковая линия. Этот орган работает как настоящий подводный локатор. Неосторожный стук весла или резкий топот на берегу раздаются для рыбы как настоящий взрыв, заставляя ее убегать в панике!

И самое впечатляющее: рыбы действительно способны чувствовать боль. Ученые нашли у них те же ноцицепторы — болевые рецепторы, что и у млекопитающих. Когда рыба получает травму, она испытывает настоящий страх и стресс, у нее ускоряется дыхание и бушуют гормоны.

А как насчет зрения? Мир рыб невероятно красочный, ведь они видят даже ультрафиолет! Правда, глубина обесцвечивает цвета: уже на пяти метрах красный становится мрачно-серым. Поэтому рыбы больше учитывают игру света, силуэт и динамику движения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как охота во Флориде превратилась в настоящую борьбу за выживание.



