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Не викидайте кавову гущу: вчені знайшли їй несподіване застосування

Австралійські вчені з'ясували, як перетворити кавову гущу на добавку до бетону. Технологія може підвищити його міцність і зменшити кількість відходів.

29 жовтня 2026, 09:21
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Сергій Кречмаровський

Щороку у світі утворюється близько 10 млрд кг кавових відходів, більшість яких опиняється на звалищах. Австралійські дослідники знайшли спосіб використати їх у будівництві: оброблена кавова гуща може зробити бетон до 30% міцнішим і зменшити потребу в природному піску.

Не викидайте кавову гущу: вчені знайшли їй несподіване застосування

Кавові відходи та їх повторне використання. Фото: Pixabay / congerdesign

Додавати звичайну гущу безпосередньо до бетону не можна: органічні сполуки, які вона виділяє, послаблюють матеріал. Тому команда Університету RMIT запропонувала спочатку перетворювати відходи на біовугілля.

Для цього гущу нагрівають до температури понад 350 °C без доступу кисню. Цей процес називається піролізом: він розкладає органічні молекули й утворює пористий матеріал, багатий на вуглець. Біовугілля може зв'язуватися з цементною матрицею. Нагрівання до 500 °C дало гірший результат: отримані частинки були менш міцними.

Розробка може вирішити дві екологічні проблеми. Органічні відходи на звалищах виділяють парникові гази, зокрема метан і вуглекислий газ. Водночас видобуток піску для будівництва шкодить довкіллю, особливо коли його беруть із річищ і берегів річок.

Технологію вже випробували на практиці. У 2024 році в австралійському Гісборні облаштували пішохідну доріжку з бетону з кавовим біовугіллям. Того ж року матеріал використали в інфраструктурному проєкті Pakenham Roads Upgrade. За оцінкою підрядника, це дозволило не відправляти на звалище гущу приблизно від 140 тисяч чашок кави та заощадити понад 3 тонни піску.

Однак технологія ще потребує перевірки. Дослідники оцінюють довговічність матеріалу, зокрема стійкість до замерзання й відтавання, водопоглинання та стирання. Результати дослідження опублікували в Journal of Cleaner Production.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як перетворити опале листя на користь для саду



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Джерело: https://www.sciencealert.com/scientists-discovered-an-amazing-practical-use-for-the-worlds-leftover-coffee-grounds
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