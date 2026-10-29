Не викидайте кавову гущу: вчені знайшли їй несподіване застосування

Щороку у світі утворюється близько 10 млрд кг кавових відходів, більшість яких опиняється на звалищах. Австралійські дослідники знайшли спосіб використати їх у будівництві: оброблена кавова гуща може зробити бетон до 30% міцнішим і зменшити потребу в природному піску.

Кавові відходи та їх повторне використання. Фото: Pixabay / congerdesign

Додавати звичайну гущу безпосередньо до бетону не можна: органічні сполуки, які вона виділяє, послаблюють матеріал. Тому команда Університету RMIT запропонувала спочатку перетворювати відходи на біовугілля.

Для цього гущу нагрівають до температури понад 350 °C без доступу кисню. Цей процес називається піролізом: він розкладає органічні молекули й утворює пористий матеріал, багатий на вуглець. Біовугілля може зв'язуватися з цементною матрицею. Нагрівання до 500 °C дало гірший результат: отримані частинки були менш міцними.

Розробка може вирішити дві екологічні проблеми. Органічні відходи на звалищах виділяють парникові гази, зокрема метан і вуглекислий газ. Водночас видобуток піску для будівництва шкодить довкіллю, особливо коли його беруть із річищ і берегів річок.

Технологію вже випробували на практиці. У 2024 році в австралійському Гісборні облаштували пішохідну доріжку з бетону з кавовим біовугіллям. Того ж року матеріал використали в інфраструктурному проєкті Pakenham Roads Upgrade. За оцінкою підрядника, це дозволило не відправляти на звалище гущу приблизно від 140 тисяч чашок кави та заощадити понад 3 тонни піску.

Однак технологія ще потребує перевірки. Дослідники оцінюють довговічність матеріалу, зокрема стійкість до замерзання й відтавання, водопоглинання та стирання. Результати дослідження опублікували в Journal of Cleaner Production.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як перетворити опале листя на користь для саду