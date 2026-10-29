Не выбрасывайте кофейную гущу: ученые нашли ей неожиданное применение

Каждый год в мире образуется около 10 млрд кг кофейных отходов, большая часть которых оказывается на свалках. Австралийские исследователи нашли способ использовать их в строительстве: обработанная кофейная гуща может сделать бетон на 30% прочнее и снизить потребность в природном песке.

Кофейные отходы и их повторное использование. Фото: Pixabay / congerdesign

Добавлять обычную гущу непосредственно в бетон нельзя: органические соединения, которые она выделяет, ослабляют материал. Поэтому команда Университета RMIT предложила сначала превращать отходы в биоуголь.

Для этого гущу нагревают до температуры выше 350 °C без доступа кислорода. Этот процесс называется пиролизом: он разлагает органические молекулы и образует пористый материал, богатый углеродом. Биоуголь может связываться с цементной матрицей. Нагревание до 500 °C дало худший результат: полученные частицы были менее прочными.

Разработка может решить две экологические проблемы. Органические отходы на свалках выделяют парниковые газы, в том числе метан и углекислый газ. В то же время добыча песка для строительства вредит окружающей среде, особенно когда его берут из русел и с берегов рек.

Технологию уже испытали на практике. В 2024 году в австралийском Гисборне обустроили пешеходную дорожку из бетона с кофейным биоуглем. В том же году материал использовали в инфраструктурном проекте Pakenham Roads Upgrade. По оценке подрядчика, это позволило не отправлять на свалку гущу примерно от 140 тысяч чашек кофе и сэкономить более 3 тонн песка.

Однако технология еще нуждается в проверке. Исследователи оценивают долговечность материала, в частности устойчивость к замерзанию и оттаиванию, водопоглощение и истирание. Результаты исследования опубликовали в Journal of Cleaner Production.

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