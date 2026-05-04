Найрідкісніша квітка у світі з'явилася біля Дунаю: що це означає
Найрідкісніша квітка у світі з'явилася біля Дунаю: що це означає

У Румунії біля Дунаю знову зростає одна з найрідкісніших квіток світу.

4 травня 2026, 16:40
У південно-західній частині Румунія зафіксували активне відновлення популяції дунайського тюльпана (Tulipa hungarica). Ця унікальна рослина вважається однією з найрідкісніших у Європі.

Дунайський тюльпан (Tulipa hungarica). Фото: Фото: Rareş Românu/Facebook

Квітку дунайського тюльпана помітили в межах Національного парку "Залізні ворота", який розташований уздовж річки Дунай. Саме тут, на скелястих схилах, зростає ця яскраво-жовта рослина, яка стала символом дикої природи регіону.

"Якщо ви потрапите на південний захід Румунії, в повіти Караш-Северін або Мехедінці, шукайте жовту перлину скель. Національний парк "Залізні ворота" приховує одну з найрідкісніших квіток на планеті: дунайський тюльпан", — зазначили представники національного управління лісів Romsilva.

Дунайський тюльпан відкрили ще у 19 столітті, однак протягом тривалого часу він перебував під загрозою зникнення через зміну клімату та діяльність людини. Останні спостереження свідчать про позитивну тенденцію. Популяція поступово відновлюється і нині налічує близько 10 тисяч екземплярів.

Фахівці називають це явище важливим екологічним сигналом. Відновлення рідкісного виду свідчить про покращення стану місцевих екосистем і здатність природи до самовідновлення навіть після тривалого впливу негативних факторів.

Однак екологи зауважують, що зростання популяції не означає, що рослина більше не потребує захисту. Туристів закликають не зривати квіти та дотримуватися правил поведінки в природоохоронних зонах.

Джерело: https://www.descopera.ro/dnews/21058828-una-dintre-cele-mai-rare-flori-din-lume-vazuta-tot-mai-des-la-cazanele-dunarii
