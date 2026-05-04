Самый редкий цветок в мире появился у Дуная: что это значит

В юго-западной части Румынии зафиксировали активное восстановление популяции дунайского тюльпана (Tulipa hungarica). Это уникальное растение считается одним из самых редких в Европе.

Дунайский тюльпан (Tulipa hungarica). Фото: Фото: Rares Românu/Facebook

Цветок дунайского тюльпана заметили в пределах Национального парка "Железные ворота", расположенного вдоль реки Дунай. Именно здесь, на скалистых склонах, растет это ярко-желтое растение, ставшее символом дикой природы региона.

"Если вы попадете на юго-запад Румынии, в уезды Караш-Северин или Мехединцы, ищите желтую жемчужину скал. Национальный парк "Железные ворота" скрывает один из самых редких цветов на планете: дунайский тюльпан", — отметили представители национального управления лесов Romsil.

Дунайский тюльпан был открыт еще в 19 веке, однако в течение длительного времени он находился под угрозой исчезновения из-за изменения климата и деятельности человека. Последние наблюдения свидетельствуют о положительной тенденции. Популяция постепенно восстанавливается и насчитывает около 10 тысяч экземпляров.

Специалисты называют это явление важным экологичным сигналом. Восстановление редкого вида свидетельствует об улучшении состояния местных экосистем и способности природы к самовосстановлению даже после продолжительного воздействия негативных факторов.

Однако экологи отмечают, что рост популяции не означает, что растение больше не нуждается в защите. Туристов призывают не срывать цветы и соблюдать правила поведения в природоохранных зонах.

