Над США вибухнув метеор: це як 300 тонн тротилу (ФОТО)

Жителі північного сходу США стали свідками рідкісного атмосферного явища, коли у небі над регіоном з’явилася яскрава вогняна куля. Після цього пролунав гучний вибух, який відчули одразу в кількох американских штатах. Подію підтвердили в NASA, де вказали, що метеор розпався високо в атмосфері над регіоном Нової Англії.

За даними NASA, метеор в США пролетів 29 травня близько 14:06 за місцевим часом. Очевидці в штаті Массачусетс та сусідніх регіонах повідомляли про яскравий спалах у небі, який був видно за десятки кілометрів.

За кілька хвилин після цього мешканці почули потужний гуркіт. У деяких будинках затремтіли вікна, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів. Подібні повідомлення надійшли з кількох штатів Нової Англії.

Сигнал також зафіксував метеорологічний супутник NOAA GOES-19, що дозволило вченим відстежити траєкторію об’єкта.

Попередній аналіз показав, що метеор увійшов в атмосферу поблизу узбережжя Массачусетса та зруйнувався на висоті приблизно 64 кілометри над поверхнею Землі, між північно-східним Массачусетсом і південно-східним Нью-Гемпширом.

"Енергія, яка вивільнилася під час цього розпаду, відповідає приблизно 300 тоннам тротилу, що пояснює гучний звук", — пояснили у NASA.

Вчені підкреслюють, що подібні явища відбуваються відносно часто, адже більшість метеорів згорає в атмосфері, не досягаючи поверхні Землі. Однак більші об’єкти можуть створювати яскраві "вогняні кулі" та відчутні звукові ефекти. Наразі повідомлень про руйнування або постраждалих немає. NASA продовжує аналізувати супутникові дані та свідчення очевидців, щоб точніше визначити розмір і походження космічного об’єкта.

