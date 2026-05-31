Над США взорвался метеор: это как 300 тонн тротила (ФОТО)

Жители северо-востока США стали свидетелями редкого атмосферного явления, когда в небе над регионом появился яркий огненный шар. После этого раздался громкий взрыв, почувствованный сразу в нескольких американских штатах. Произошедшее подтвердили в NASA, где указали, что метеор распался высоко в атмосфере над регионом Новой Англии.

Над США взорвался метеор. Фото из открытых источников

По данным NASA, метеор в США пролетел 29 мая около 14:06 по местному времени. Очевидцы в штате Массачусетс и соседних регионах сообщали о яркой вспышке в небе, которая была видна за десятки километров.

Через несколько минут после этого жители услышали мощный грохот. В некоторых домах задрожали окна, что вызвало беспокойство среди местных жителей. Подобные сообщения поступили из нескольких штатов Новой Англии.

Сигнал зафиксировал также метеорологический спутник NOAA GOES-19, что позволило ученым отследить траекторию объекта.

Место на карте, где метеор вошел в атмосферу. Фото: NOAA

Предварительный анализ показал, что метеор вошел в атмосферу у побережья Массачусетса и разрушился на высоте примерно 64 километра над поверхностью Земли между северо-восточным Массачусетсом и юго-восточным Нью-Гэмпширом.

"Освободившаяся во время этого распада энергия соответствует примерно 300 тоннам тротила, что объясняет громкий звук", — пояснили в NASA.

Ученые подчеркивают, что подобные явления происходят относительно часто, ведь большинство метеоров сгорают в атмосфере, не достигая поверхности Земли. Однако большие объекты могут создавать яркие "огненные шары" и ощутимые звуковые эффекты. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет. NASA продолжает анализировать спутниковые данные и свидетельства очевидцев, чтобы точнее определить размер и происхождение космического объекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в марте метеорит разразился над Германией: его обломки упали на дома.