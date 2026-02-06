Менше шансів чи кінець «хаосу»? Абітурієнтам уріжуть кількість заяв до вишів уже у 2026 році

Міністерство освіти і науки України анонсувало можливі зміни у правилах вступної кампанії 2026 року, які можуть безпосередньо вплинути на стратегію абітурієнтів. Згідно з проєктом нового Порядку прийому до закладів вищої освіти, кількість заяв, які вступники зможуть подати до вишів, планують скоротити з 15 до 10.

Вступ–2026 може стати жорсткішим: МОН готує нові правила для абітурієнтів

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. За його словами, ініціатива виникла не спонтанно, а на основі аналізу статистики попередніх вступних кампаній.

У 2023–2025 роках абітурієнти мали можливість подати до 15 електронних заяв на бюджетні та контрактні місця. Така система давала широкий вибір і дозволяла "страхуватися" — подаватися одразу на різні спеціальності й у різні університети. Проте, як з’ясувалося, реально цією можливістю майже ніхто не користувався.

За даними МОН, заяви з 11-ї по 15-ту становили менш ніж 1% від загальної кількості поданих. Саме цей показник і став ключовим аргументом для перегляду правил. У міністерстві вважають, що надмірна кількість заяв лише перевантажує електронну систему та ускладнює роботу приймальних комісій.

Окремо наголошується, що зменшення кількості заяв відбувається на запит самих закладів вищої освіти. Представники університетів переконують: менша кількість заяв допоможе зробити конкурсний відбір більш прогнозованим, зменшить кількість "випадкових" абітурієнтів і дозволить ефективніше розподіляти місця.

Водночас для вступників така зміна означає необхідність більш продуманої стратегії. Якщо раніше можна було експериментувати й подавати заяви "про запас", то з 2026 року кожна позиція у списку стане значно ціннішою. Абітурієнтам доведеться чіткіше визначатися зі спеціальністю, університетом та пріоритетами.

Наразі проєкт нового Порядку перебуває на стадії обговорення. Остаточне рішення щодо скорочення кількості заяв має бути ухвалене та затверджене до старту вступної кампанії–2026. У МОН наголошують: якщо норму буде схвалено, вона застосовуватиметься до всіх вступників без винятків.

