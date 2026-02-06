Меньше шансов или конец хаоса? Абитуриентам урежут количество заявлений в вузы уже в 2026 году

Министерство образования и науки Украины анонсировало возможные изменения в правилах вступительной кампании 2026 года, которые могут напрямую повлиять на стратегию абитуриентов. Согласно проекту нового Порядка приема в заведения высшего образования , количество заявлений, которые поступающие смогут подать в вузы, планируют сократить с 15 до 10 .

Вступление-2026 может стать более жестким: МОН готовит новые правила для абитуриентов

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко . По его словам, инициатива возникла не спонтанно, а на основе анализа статистики предыдущих вступительных кампаний.

В 2023–2025 годах у абитуриентов была возможность подать до 15 электронных заявлений на бюджетные и контрактные места. Такая система давала широкий выбор и позволяла "страховаться" — подаваться сразу на разные специальности и в разные университеты. Однако, как выяснилось, реально этой возможностью почти никто не пользовался.

По данным МОН, заявления с 11 по 15 составляли менее 1% от общего количества поданных . Именно этот показатель и стал ключевым доводом для просмотра правил. В министерстве считают, что избыточное количество заявлений только перегружает электронную систему и усложняет работу приемных комиссий.

Отдельно отмечается, что уменьшение количества заявлений происходит по запросу самих учреждений высшего образования . Представители университетов убеждают: меньшее количество заявлений поможет сделать конкурсный отбор более прогнозируемым, уменьшит количество "случайных" абитуриентов и позволит более эффективно распределять места.

В то же время для поступающих такое изменение означает необходимость более продуманной стратегии . Если раньше можно было экспериментировать и подавать заявления "про запас", то с 2026 года каждая позиция в списке станет более ценной. Абитуриентам придется более четко определяться со специальностью, университетом и приоритетами.

В настоящее время проект нового Порядка находится в стадии обсуждения. Окончательное решение о сокращении количества заявлений должно быть принято и утверждено до старта вступительной кампании-2026 . В МОН подчеркивают: если норма будет одобрена, она будет применяться ко всем поступающим без исключений.

Читайте на "Комментариях", что снижения брачного возраста до 14 лет в Украине не будет.