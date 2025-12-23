logo_ukra

Людей по всьому світу налякали "інопланетні" мітки на кавунах: що це таке (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Людей по всьому світу налякали "інопланетні" мітки на кавунах: що це таке (ФОТО)

Дивні мітки у вигляді кіл на кавунах збентежили людей у соцмережах. Вчені пояснили, що це таке.

23 грудня 2025, 16:15
Автор:
avatar

Slava Kot

У соцмережах по всьому світу шириться хвиля тривоги через дивні візерунки на кавунах, які користувачі порівнюють з "колами на полях" та слідами "позаземного" втручання. Фото ягід з ніби вигравіруваними кільцями та мозаїчними мітками масово публікують у Reddit, X та Instagram, а деякі покупці зізнаються, що такі кавуни їх відлякують.

Людей по всьому світу налякали "інопланетні" мітки на кавунах: що це таке (ФОТО)

Дивні сліди на кавунах. Фото з відкритих джерел

Одна зі співробітниць продуктового магазину розповіла на Reddit, що за два роки роботи з фруктами ніколи не бачила нічого подібного. За її словами, в новій партії кавунів кілька плодів мали дивний візерунок не на поверхні, а наче всередині шкірки. 

Користувачі по-різному відреагували на повідомлення. Хтось вказав, що здивований таким малюнком, тоді як інші вказали на можливе інопланетне втручання. Подібні публікації періодично з’являються в соцмережах від користувачів з різних частин планети, однак вони не часто знаходять відповідь.

Мітки на кавунах

Мітки на кавунах

На повідомлення про "інопланетні" мітки на кавунах відреагували вчені з Університету Міннесоти. Вони пояснили, що у цих випадках немає жодної містики. Подібні "позаземні сліди" на кавунах — це наслідок ураження рослин вірусами гарбузових культур. Найчастіше йдеться про так звані віруси мозаїки, зокрема вірус мозаїки огірка, гарбуза, цукіні або кавуна.

Ці віруси порушують клітинні процеси рослини, впливають на роботу хлоропластів і гормональний баланс, через що плоди можуть набувати плямистого або кільцевого малюнка, деформуватися чи змінювати колір. Симптоми залежать від сорту, віку рослини, погоди та поєднання кількох вірусів одночасно.

Поширюються такі віруси переважно через попелицю та інших комах, але також можливе зараження через інструменти або контакт людей на полях. Попри незвичний вигляд, вчені наголошують, що такі кавуни абсолютно безпечні для споживання й не становлять жодної загрози для здоров’я людини.

Джерело: https://www.iflscience.com/people-are-confused-by-the-natural-markings-on-watermelons-that-look-like-crop-circles-81845
