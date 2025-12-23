Людей по всему миру испугали "инопланетные" метки на арбузах: что это такое (ФОТО)

В соцсетях по всему миру распространяется волна тревоги из-за странных узоров на арбузах, которые пользователи сравнивают с кругами на полях и следами внеземного вмешательства. Фото ягод с выгравированными кольцами и мозаичными метками массово публикуют в Reddit, X и Instagram, а некоторые покупатели признаются, что такие арбузы их отпугивают.

Странные следы на арбузах. Фото из открытых источников

Одна из сотрудниц продуктового магазина рассказала на Reddit, что за два года работы с фруктами никогда не видела ничего подобного. По ее словам, в новой партии арбузов несколько плодов имели удивительный узор не на поверхности, а якобы внутри кожуры.

Пользователи различно отреагировали на сообщения. Кто-то указал, что удивлен таким рисунком, в то время как другие указали на возможное инопланетное вмешательство. Подобные публикации периодически появляются в соцсетях от пользователей из разных частей планеты, однако они редко находят ответ.

Метки на арбузах

На сообщения об "инопланетных" метках на арбузах отреагировали ученые из Университета Миннесоты. Они объяснили, что в этих случаях нет ни одной мистики. Подобные "внеземные следы" на арбузах – это следствие поражения растений вирусами тыквенных культур. Чаще всего речь идет о так называемых вирусах мозаики, в частности вирусе мозаики огурца, тыквы, цуккини или арбуза.

Эти вирусы нарушают клеточные процессы растения, влияют на работу хлоропластов и гормональный баланс, из-за чего плоды могут приобретать пятнистый или кольцевый рисунок, деформироваться или изменять цвет. Симптомы зависят от сорта, возраста растения, погоды и нескольких вирусов одновременно.

Распространяются такие вирусы преимущественно из-за тли и других насекомых, но также возможно заражение через инструменты или контакт людей на полях. Несмотря на необычный вид, ученые отмечают, что такие арбузы абсолютно безопасны для потребления и не представляют никакой угрозы здоровью человека.

