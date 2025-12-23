logo

Людей по всему миру испугали "инопланетные" метки на арбузах: что это такое (ФОТО)
НОВОСТИ

Людей по всему миру испугали "инопланетные" метки на арбузах: что это такое (ФОТО)

Странные метки в виде кругов на арбузах смутили людей в соцсетях. Ученые объяснили, что это такое.

23 декабря 2025, 16:15
Автор:
avatar

Slava Kot

В соцсетях по всему миру распространяется волна тревоги из-за странных узоров на арбузах, которые пользователи сравнивают с кругами на полях и следами внеземного вмешательства. Фото ягод с выгравированными кольцами и мозаичными метками массово публикуют в Reddit, X и Instagram, а некоторые покупатели признаются, что такие арбузы их отпугивают.

Людей по всему миру испугали "инопланетные" метки на арбузах: что это такое (ФОТО)

Странные следы на арбузах. Фото из открытых источников

Одна из сотрудниц продуктового магазина рассказала на Reddit, что за два года работы с фруктами никогда не видела ничего подобного. По ее словам, в новой партии арбузов несколько плодов имели удивительный узор не на поверхности, а якобы внутри кожуры.

Пользователи различно отреагировали на сообщения. Кто-то указал, что удивлен таким рисунком, в то время как другие указали на возможное инопланетное вмешательство. Подобные публикации периодически появляются в соцсетях от пользователей из разных частей планеты, однако они редко находят ответ.

Метки на арбузах

Метки на арбузах

На сообщения об "инопланетных" метках на арбузах отреагировали ученые из Университета Миннесоты. Они объяснили, что в этих случаях нет ни одной мистики. Подобные "внеземные следы" на арбузах – это следствие поражения растений вирусами тыквенных культур. Чаще всего речь идет о так называемых вирусах мозаики, в частности вирусе мозаики огурца, тыквы, цуккини или арбуза.

Эти вирусы нарушают клеточные процессы растения, влияют на работу хлоропластов и гормональный баланс, из-за чего плоды могут приобретать пятнистый или кольцевый рисунок, деформироваться или изменять цвет. Симптомы зависят от сорта, возраста растения, погоды и нескольких вирусов одновременно.

Распространяются такие вирусы преимущественно из-за тли и других насекомых, но также возможно заражение через инструменты или контакт людей на полях. Несмотря на необычный вид, ученые отмечают, что такие арбузы абсолютно безопасны для потребления и не представляют никакой угрозы здоровью человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый NASA объяснил, почему инопланетяне до сих пор не вышли на связь с Землей.

Также "Комментарии" писали, что китайцы отправились на поиски инопланетян.



Источник: https://www.iflscience.com/people-are-confused-by-the-natural-markings-on-watermelons-that-look-like-crop-circles-81845
