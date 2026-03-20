Лосось пролежав у банці 50 років: побачене стало сенсацією навіть для найдосвідченіших вчених

Американські вчені зробили несподіване відкриття, дослідивши старі банки з консервованим лососем, вироблені майже пів століття тому. Як повідомляє видання The West Side Journal, аналіз понад 170 зразків риби, запакованих у період з 1979 по 2021 рік, дозволив отримати унікальні дані не лише про стан продуктів харчування, а й про зміни в морських екосистемах Тихого океану. Старі консерви виявилися справжніми "капсулами часу", що зберігають біологічну інформацію протягом десятиліть.

У банках дослідники виявили мікроскопічних паразитів анізакід, які потрапили туди разом із рибою під час консервації. Попри те, що на перший погляд їхня наявність може виглядати загрозливою, вчені пояснюють, що вона свідчить про здорову та стабільну морську екосистему. Життєвий цикл анізакід складний і включає декілька стадій: спочатку паразит інфікує криль, потім переходить у рибу, а завершальний етап відбувається у морських ссавців. Така послідовність можлива лише за умови, що морське середовище залишається стабільним і не порушується надмірним промисловим виловом.

Особливо цікавим для науковців виявилася динаміка змін: у новіших зразках кількість паразитів у рибі зростала, що вказує на здатність морських екосистем швидко відновлюватися та зберігати баланс. Це відкриває нові перспективи для екологічних досліджень: навіть звичайні харчові продукти, такі як консервація, можуть стати джерелом важливої наукової інформації. Музеї, архіви та приватні колекції продуктів можуть містити матеріали для вивчення змін у природі протягом багатьох десятиліть.

Важливо зазначити, що присутність паразитів у консервах не становить загрози для людини. Під час консервації риба проходить високотемпературну стерилізацію, яка повністю знищує шкідливі організми, роблячи продукт безпечним для споживання. Таким чином, старі консерви не лише безпечні, а й можуть слугувати цінним джерелом знань про екологію та стан морських екосистем у минулі десятиліття.

