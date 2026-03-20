Наука и образование Лосось пролежал в банке 50 лет: увиденное стало сенсацией даже для опытных ученых
Лосось пролежал в банке 50 лет: увиденное стало сенсацией даже для опытных ученых

Ученые могут найти ценную информацию в просроченных консервированных продуктах

20 марта 2026, 14:30
Автор:
Клименко Елена

Американские ученые совершили неожиданное открытие, исследовав старые банки с консервированным лососем, произведенные почти полвека назад. Как сообщает издание The West Side Journal, анализ более 170 образцов рыбы, упакованных в период с 1979 по 2021 год, позволил получить уникальные данные не только о состоянии продуктов питания, но и изменениях в морских экосистемах Тихого океана. Старые консервы оказались настоящими "капсулами времени", сохраняющими биологическую информацию в течение десятилетий.

Лосось пролежал в банке 50 лет: увиденное стало сенсацией даже для опытных ученых

В банках исследователи обнаружили микроскопических паразитов анизокид, попавших туда вместе с рыбой во время консервации. Несмотря на то, что на первый взгляд их наличие может выглядеть угрожающим, ученые объясняют, что оно свидетельствует о здоровой и стабильной морской экосистеме. Жизненный цикл анизокида сложен и включает несколько стадий: сначала паразит инфицирует криль, затем переходит в рыбу, а завершающий этап происходит у морских млекопитающих. Такая последовательность возможна только при условии, что морская среда остается стабильной и не нарушается чрезмерным промысловым отловом.

Особенно интересным для ученых оказалась динамика изменений: в новых образцах количество паразитов в рыбе росло, что указывает на способность морских экосистем быстро восстанавливаться и сохранять баланс. Это открывает новые перспективы для экологических исследований: даже обычные продукты питания, такие как консервация, могут стать источником важной научной информации. Музеи, архивы и приватные коллекции продуктов могут содержать материалы для изучения изменений в природе на протяжении многих десятилетий.

Важно отметить, что присутствие паразитов в консервах не представляет угрозы для человека. Во время консервации рыба проходит высокотемпературную стерилизацию, полностью уничтожающую вредные организмы, делая продукт безопасным для потребления. Таким образом, старые консервы не только безопасны, но могут служить ценным источником знаний об экологии и состоянии морских экосистем в прошлые десятилетия.  

