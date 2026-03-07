27 тонн таємниці: у Єгипті відкрили гігантський саркофаг і побачили те, чого ніхто не очікував

Величезний саркофаг із чорного граніту, який знайшли під час будівельних робіт у єгипетській Олександрії, став однією з найобговорюваніших археологічних знахідок останніх років. Кам’яна гробниця вагою приблизно 27 тонн пролежала запечатаною майже дві тисячі років, що викликало хвилю сенсаційних припущень серед істориків і любителів стародавніх таємниць.

У Єгипті розкрили один із найбільших саркофагів в історії археології

Про знахідку пише видання Daily Galaxy. Саркофаг знайшли випадково під час будівельних робіт у місті Олександрія. Його гігантські розміри одразу привернули увагу дослідників. Кам’яна труна має майже три метри завдовжки і близько двох метрів заввишки, що робить її однією з найбільших збережених гробниць, які коли-небудь знаходили археологи.

Вчені припускають, що саркофаг належить до раннього птолемеївського періоду, який почався після смерті Олександра Великого у 323 році до нашої ери.

Таємниця, що хвилювала світ

Щойно стало відомо про знахідку, навколо неї виникло безліч теорій. Дехто припускав, що всередині може знаходитися гробниця самого Олександра Великого, місце поховання якого досі залишається однією з найбільших загадок історії. Інші висували ще більш містичні припущення – що відкриття саркофага може пробудити так зване “прокляття фараона”. Саме тому археологи підійшли до розтину гробниці максимально обережно. Для відкриття масивної кришки навіть залучили військових інженерів. Коли кришку підняли лише на кілька сантиметрів, команда дослідників одразу відчула надзвичайно сильний і неприємний запах, через який їм довелося тимчасово відступити.

Що виявили всередині

Коли саркофаг зрештою відкрили повністю, вчені побачили несподівану картину. Всередині знаходилися три людські скелети, занурені у червоно-коричневу рідину, яку дослідники описали як стічні води, що проникли всередину гробниці за століття. Генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі пояснив:

“Ми виявили кістки трьох людей у тому, що виглядає як сімейне поховання. На жаль, мумії були сильно пошкоджені, і збереглися лише кістки”.

Дослідники також звернули увагу на одну важливу деталь. На одному з черепів виявили тріщину, яка може свідчити про поранення стрілою.

Це може означати, що принаймні один із похованих людей загинув у бою.

Хто міг лежати у саркофазі

Археологи припускають, що поховані люди могли бути солдатами давньоєгипетської армії або військовими, які служили у період правління Птолемеїв. Втім остаточні висновки поки що робити рано. Вчені планують провести додаткові дослідження кісток, щоб встановити вік, походження та причину смерті цих людей. Поруч із саркофагом також знайшли алебастровий бюст, який може допомогти визначити особу одного з похованих.

Чи було прокляття

Окрему увагу привернули чутки про “прокляття мумії”, які швидко поширилися після відкриття саркофага. Жахливий запах і загадковий вміст лише підігріли інтерес публіки. Однак археологи поспішили розвіяти ці міфи. Мустафа Вазірі навіть пожартував із цього приводу:

“Я першим засунув голову в саркофаг… і ось я стою перед вами – зі мною все гаразд”.

За словами дослідників, жодних доказів існування прокляття чи небезпечних бактерій у гробниці не виявлено. Та попри це відкриття саркофага стало однією з найзагадковіших археологічних подій останнього часу. І хоча всередині не знайшли легендарного правителя чи скарбів, сама знахідка може допомогти вченим краще зрозуміти життя і похоронні традиції стародавнього Єгипту.

